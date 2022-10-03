С начала специальной военной операции на территории бывш. УССР руководство Евросоюза не раз взывало к европейской солидарности, вводя новые санкции против России. Однако при нарастании энергетического кризиса выяснилось, что это очень своеобразная солидарность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джеймс Энсор. Борьба скелетов за маринованную сельдь. 1891

Хотя мы уже видели примеры этой солидарности во время кризиса с беженцами. Власти Евросоюза буквально заставили итальянское руководство принимать у себя тысячи беженцев, обещая, что последние будут перераспределены между европейскими странами. Ведь солидарность!

Однако в реальности Франция и Великобритания отказывались пускать к себе мигрантов, заграждения на границе выставили Австрия, Хорватия, Венгрия и другие страны. Всё это спровоцировало резкий рост правых настроений в Италии.

Пандемия коронавируса с ещё большей яркостью продемонстрировала «умение» европейцев кооперироваться перед лицом общей угрозы. Напомним, именно Италия одна из первых в ЕС приняла удар неведомого тогда COVID-19.

На призыв Рима о помощи тогда откликнулись Россия, отправившая на Апеннинский полуостров бригаду медиков, а также Китай, который отправил в Италию сотни тысяч средств индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи. Однако часть этой помощи так и не доехала до пункта назначения, поскольку её растащили по дороге «союзники» Италии.

Очевидно, что энергетический и всё ближе надвигающийся экономический кризис в странах ЕС усугубили эту своеобразную черту европейского характера. 1 октября итальянская энергетическая компания Eni сообщила о прекращении поставок газа из России — поток через приграничный пункт Тарвизио упал до нуля.

Официально заявлено о технических трудностях при транспортировке голубого топлива через Австрию, однако отмечается, что последняя продолжает получать газ в полном объёме. Хотя итальянские СМИ старательно делают вид, что Россия перекрыла поставки, многие начинают подозревать, что это австрийцы присваивают топливо, предназначенное Италии.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Это не Москва, а Австрия! Газеты, как всегда, манипулируют людьми», — прокомментировала Патриция С.

«Совпадение, что Австрия не является частью НАТО. Теперь мы знаем, на чьей она стороне», — отметил Руди К.

«Страны — члены ЕС — это не союзники, поскольку они всегда пытаются ограбить друг друга», — считает Марчелло И.

«Это означает, что Австрия переживёт зиму. Насчёт Италии есть сомнения», — вставила Мария Грация Б.

«Австрийцы всегда были такими. Как приятно видеть этот европейский «союз», — отметил Алекс М.

Многие комментаторы, впрочем, считают, что во всём виноваты итальянские власти, которые пошли на поводу у своих хозяев в Брюсселе и Вашингтоне и ввели санкции против России.

«Санкции работают отлично. Запаситесь жёлто-синими флагами, будем согреваться ими этой зимой», — предложил Мирко Б.

«Этой зимой мы будем согреваться дровами из наших мёртвых оливковых деревьев», — грустно замечает Массимо Р.

«Зимой будем греться итальянским флагом. Спасибо правительству за санкции против России!» — добавил Клаудио П.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Подготовка к зиме

«Хорошей зимы нам всем. Давайте просто продолжать отправлять оружие и вводить санкции. Это работает отлично, как можно видеть. Спасибо правительству лучших», — иронизирует Джанмарио М.

«Почему вы не пишете, что это янки разбомбили газопровод, потому что хотят доминировать в Европе? Что нас заставляют покупать их облигации? Это экономическая война против нас. Возобновим диалог и установим мир с Россией», — предложила Ева Мария А.

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