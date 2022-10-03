В конце сентября 2022 года стало известно, что АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» сменил основного акционера. Вместо государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» пакет из 77,63% акций получила компания, которая связана с инвестиционной группой «Тринфико». Кому был продан один из старейших футбольных клубов страны, ведущий свою историю с 1911 года и некогда бывший частью Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА)? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Гол!

Сделка заключена: ВЭБ вышел из игры

В конце сентября 2022 года на сайте ПФК ЦСКА появилось официальное сообщение, что госкорпорация «ВЭБ. РФ» и некая компания «Баланс Эссет Менеджмент» завершили сделку по продаже (приобретению) почти 78% акций АО «ПФК ЦСКА». Относительно нового партнёра в АО заявили, что он «сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба», а спортивное направление остаётся «под контролем президента клуба Евгения Гинера».

О том, что пакет госкорпорации будет продан, стало известно ещё летом 2022 года. Среди потенциальных покупателей разные источники называли госкомпанию под руководством Виталия Мутко (бывшего президента Российского футбольного союза) — АО «Дом. РФ» и инвестиционную группу «Тринфико».

Итак, что же это за компания «Баланс Эссет Менеджмент»? В ЕГРЮЛ с таким наименованием есть лишь одно юрлицо — ООО «Баланс Эссет Менеджмент». И любопытное совпадение: ранее этот актив назывался ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» (TRINFICO Property Management). Создана компания в декабре 2004 года для управления ценными бумагами, прописана в Москве. Уставный капитал — 20,31 млн рублей. С сентября 2022 года единственным владельцем актива числится его же директор — Виталий Баланович. По данным базы «Контур. Фокус», ранее собственниками были ООО «Тетис Кэпитал» (владелец — ЗАО «Тринфико») и АО «Тринфико Холдингс».

Юридически новый акционер ПФК ЦСКА отношения к «Тринфико» не имеет, но есть ряд нюансов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

ООО «Баланс Эссет Менеджмент» владеет двумя компаниями — ООО «Специализированное финансовое общество Сити Инвест 2» («СФО Сити Инвест 2») и ООО «СФО Сити Инвест 3». Оба имеют один юридический адрес и управляются ООО «ТПМ Секьюритизация», которое создано в июне 2022 года и принадлежит АО «Тринфико Холдингс».

Помимо этого, Баланович — совладелец ООО «Тринфико Групп» и ООО «Тетис групп». Совладельцы — Олег Белай и Андрей Марсий. На июнь 2022 года ООО «Тринфико Групп» владело в АО «ТРИНФИКО Холдингс» 80% акций.

Из отчёта компании АО «ТРИНФИКО Холдингс» за 2021 год (утвержден в мае 2022 года) известно, что Баланович окончил в 2007 году «Высшую школу экономики» по специальности «менеджмент организаций» и в последние годы имеет и имел отношение к юрлицам из дивизиона инвестгруппы, в том числе ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», ООО «ТЕТИС Кэпитал» и ООО «Т-Капитал».

По данным базы «Контур. Фокус», компания «Баланс Эссет Менеджмент» была исполнителем 94 госконтрактов на общую сумму 389 млн рублей. Среди них контракты на продажу и аренду объектов недвижимости, поставку услуг ЖКХ. Например, в 2017 году компания сдавала помещение в аренду для нужд управления Росреестра по Москве.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «ЦСКА»

Что представляет собой ПФК ЦСКА как инвестиция?

По данным ФНС России, АО указало по итогам 2021 года выручку в размере более 4,297 млрд рублей против 2,77 млрд рублей годом ранее. Но при такой высокой выручке три года клуб демонстрировал убытки: в 2021 году — 735 млн рублей, в 2020 году — более 2 млрд рублей. В 2019 году чистый убыток составлял 709 млн рублей.

Но не стоит забывать, что у АО есть и активы в виде недвижимости. Видимо, на них и будут делать ставку новые акционеры.