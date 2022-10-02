Заявление вице-премьера Александра Новака о том, что выводом из строя газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этим проектам, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Новак перечислил предполагаемых исполнителей диверсии, среди которых оказались Соединённые Штаты Америки, Польша, а также киевский неонацистский режим. Всех их объединяет одно: они были крайне недовольны существованием газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», в связи с чем прилагали массу усилий для прекращения их функционирования.

«Это США сказали европейцам, мол, газа нет и не будет, и мимоходом устроили экологическую катастрофу. Воду метаном можно стерилизовать не хуже, чем хлоркой. Вокруг Дании в море больше ничего не живет и жить не будет», — считает Низа К.

Многие пользователи считают, что тут даже думать не надо, ведь главным выгодополучателем от диверсии стали США. Но нашлись и те, кто подозревают в организации подрыва британские спецслужбы.

«Мелкобританцев тоже исключать нельзя, хотя поляки немцев больше всех ненавидят», — поделился своим мнением Александр Г.

Некоторые комментаторы уверены, что после вывода из строя газопроводов для Европы наступают очень тёмные времена.

«А ведь впереди ещё зима! А газ Европа начала расходовать в день больше, чем закачивает. Будут зимой в квартирах в снежки играть, чтобы согреться», — подметила Нина С.

Часть людей полагает, что от поиска виновника российские власти вряд ли перейдут к наказанию непосредственного автора диверсии на трубопроводах.

«Да хватит уже обсуждать, кто заинтересован. Наш народ больше волнует, ответим ли мы жёстко на это или опять выразим своё возмущение и передвинем назад красные линии, которые наши враги не то что переступили, а попросту растоптали», — пишет Алексей Б.

«При этом ничего конкретного так и не сказал. Может, Америка, а может, и не Америка. Может, будем как-то отвечать, а может, и не будем. Всё им разбираться надо, очень сложная и неоднозначная ситуация. Ай-яй-яй. Что тут непонятного? Так трудно догадаться, кто это сделал?» — спрашивает Мария В.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Ряд пользователей указывает на то, что нынешние российские элиты никогда не решатся поднять руку на американцев, даже если те позволяют себе взрывать российские газопроводы.

«Новак делает грозное лицо, но и эту пилюлю проглотит, как и все остальные. А что он может сделать, кроме гримасы? Ничего. Так что надо просто молчать», — считает Людмила Л.

«Пока что наши власти никак не отвечали на агрессию со стороны Запада. Спецоперация сопровождалась бесконечными жестами доброй воли, перегруппировками и неравнозначными обменами, чтобы угодить Великобритании. В этот раз тоже ничего не будет. Проглотят», — уверен Максим К.

Нашлись и те, для кого отдушиной является мысль, что Запад, оторвавшись от России, в итоге начнёт вариться в собственном соку с неприятными для него последствиями.

«Нужно оставить этих тварей один на один друг с другом, без России. Не думаю, что ждать придётся долго. Они друг другу глотки быстро перегрызут», — убеждена Низа К.

Напомним, 2 октября вице-премьер Александр Новак заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» о том, что выводом из строя газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этим проектам.