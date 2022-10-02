Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон готов содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над территориями, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Блинкен заверил своего нацистского коллегу в том, что США продолжат поддерживать попытки Киева восстановить контроль над территориями, контроль над которыми был утрачен в ходе российской спецоперации. Госсекретарь США указывает на то, что Америка намерена укреплять позиции киевского неонацистского режима как в военном, так и дипломатическом отношениях.

«С такой помощью каждая [жительница на территории бывш. УССР] уже должна как минимум ездить на «Майбахе» в цвет сумочки. Но почему они все ещё продают себя американцам, хотя не видят никаких улучшений своей жизни? Где деньги, Зина?» — задаётся вопросами Олеся К.

Многие пользователи считают, что каждая новая оказанная Америкой помощь оборачивается для Киева только растущим числом трупов своих граждан.

«Америка может помочь только с тем, чтобы Киев уничтожал своё население ещё более быстрыми темпами», — считает Никита У.

Некоторые комментаторы подозревают, что США не собираются оказывать Киеву слишком большую помощь, ведь в планах у Вашингтона умертвить вообще всех жителей на территории бывшей УССР.

«Блинкен, конечно, пообещал ничего. Просто слова, не более. Если бы Америка могла посодействовать Киеву с возвратом территорий, то уже это сделала бы», — поделился своим мнением Михаил К.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Теперь стало понятно, что имел в виду Кличко, когда говорил, что «сегодня в завтрашний день могут смотреть не только лишь все…», и предлагал киевлянам «готовиться к земле». С каждый днём количество этих «не только лишь всех» всё уменьшается и уменьшается, а «подготовившихся к земле», наоборот, всё больше и больше. Даже жаль иногда их становится — Микол этих, одурманенных властью какими-то садомазохистскими нацистскими идеями и европейскими псевдоценностями, оставивших свои семьи и пошедших на фронт умирать за звёздно-полосатые трусы Байдена. Тем более когда их шоумен-президент и его «офис» в то же самое время набивают свои чемоданы, подготовленные к отправке в какую-нибудь Варшаву, всё новыми и новыми миллионами долларов, полученными от того же Байдена. [Жители на территории бывш. УССР], вы сошли с ума! Включите голову! Если, конечно, есть ещё, что включать», — обращается Денис Б.

Часть людей опасается, что спецоперация России завязла, Москва утрачивает контроль над всё большим числом населённых пунктов, а США в это время лишь наращивают помощь киевскому неонацистскому режиму.

«Мы вот всё смеёмся, а ведь Америка свои обещания сдерживает. Помощь деньгами и техникой оказывает, на международной арене нациков выгораживает, а сейчас помогает им возвращать территории под свой контроль. Красный Лиман — это не единственное тому подтверждение. Скоро, судя по всему, будет ещё», — предупреждает Арнольд П.

«Почему не выносят инфраструктуру, по которой эта помощь нацикам доходит?» — спрашивает Андрей С.

«Снова США беспрепятственно оказывают помощь своим марионеткам. Почему их никто не наказывает? Ведь обещали!» — написал Алексей М.

Напомним, 2 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел киевского неонацистского режима Дмитрием Кулебой о том, что Вашингтон готов содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над территориями.