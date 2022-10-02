Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал с официальным визитом в Болгарии, где принял участие в церемонии открытия газового интерконнектора Греция — Болгария (IGB) между регионами Комотини на северо-востоке Греции и Стара Загора на юге Болгарии. IGB предусматривает транспортировку в Болгарию газа, добытого в рамках второго этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения Шахдениз в азербайджанском секторе Каспийского моря. Этот газ сможет удовлетворить 25–30% потребностей Болгарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

К этому можно было бы относиться как к международному событию ординарного значения. Но бакинские эксперты квалифицируют визит Алиева в Софию как «исторически значимое событие», вписывая его в контекст начала практической реализации подписанного летом в Баку «Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики» при участии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Напомним, что этот документ предусматривает увеличение Азербайджаном к 2027 году экспорта газа в Европу как минимум в два раза. Эту позицию подтвердил Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым. Он говорил, что шаги в сфере энергетической безопасности были основным вопросом, обсуждаемым с болгарской стороной. Это первое. Второе. Алиев выставил Баку в качестве одного из гарантов энергетической безопасности в Европе, отметил, что «Болгария поддерживает Азербайджан в вопросах интеграции в Европейский союз (ЕС)», а сам факт того, что «Азербайджан имеет стратегические отношения с государством — членом ЕС и НАТО, крайне важен в нынешних условиях общемировой нестабильности». Это заявление можно было бы оценивать как определенную «присягу на верность» коллективному Западу со стороны Алиева, если бы не ряд важных обстоятельств.

Официальный сайт президента Азербайджанской Республики Встреча Ильхама Алиева и Румена Радаева в Софии

Баку начал свою новую «газовую игру» в момент резкого сокращения поставок газа в Европу из России и в ситуации развития кризиса на территории б. УССР. При этом по объективным данным он не в состоянии выступать в декларируемой роли «альтернативного поставщика энергоресурсов». Изначальные объемы поставок азербайджанского газа с месторождения Шахдениз небольшие: ежегодно 6 млрд кубометров газа поступает в Турцию, а с 2020 года еще 10 млрд кубометров в год — в Европу. В Баку обещают после 2026 года увеличить поставки до 31 млрд кубометров топлива, до чего всем еще нужно добраться. Пока это только журавль в небе. Согласно докладу Оксфордского института, Азербайджан имеет очень ограниченные возможности для производства большего количества газа для Европы. В исследовании отмечается «высокая стоимость доставки азербайджанского газа в Европу и огромная цена расширения Южного газового коридора». Специалисты обращают внимание на технические сложности Азербайджана, связанные с разведкой и разработкой месторождений в Каспийском море.

За обещанием Алиева помочь Европе с газом стоит игра прежде всего регионального значения. Он стремится закрепить свои позиции в Европе, чтобы завершить в собственных интересах переговоры с Арменией. Напомним, что ранее Алиев критиковал антиазербайджанские резолюции ЕС, заявляя, что в адрес Баку постоянно звучат «обвинения, оскорбления и ложь». В мае Европарламент принял заявление, осуждающее «уничтожение Азербайджаном армянских культурно-исторических памятников в Карабахе». На другой момент обращают внимание уже турецкие эксперты. Так, газета Dünya, указывая на диверсии на нитках «Северного потока», сообщает, что «игру ведут игроки, не заинтересованные в обеспечении Европы газом», и не исключает, что в зоне опасности может оказаться «турецкий и азербайджанские потоки». Уже появились сообщения о том, что турецкая контрразведка стала усиливать меры по защите «Турецкого потока» и стала усиливать специальный контроль за всеми прибывающими в Турцию гражданами Великобритании, особенно по дипломатическим паспортам.

Turkstream.info «Турецкий поток»

ВМС Турции в Средиземном и Черном море ужесточат контроль морских участков энергетической инфраструктуры страны, включая нейтральные воды. Более того, эксперты не исключают осложнения ситуации в регионе, охватывающем зону от Восточного Средиземноморья до Нагорного Карабаха, с целью развалить существующую и потенциальную логистическую инфраструктуру в области поставок газа. «Еще 15 лет назад в европейских странах никому и в голову не приходил какой-либо иной метод подачи природного газа для широкого использования, кроме транспортировки по трубопроводам, — пишет турецкая газета Türkiye. — Теперь нужны новые каналы сбыта в европейские страны, к чему Турция пока не готова». И прогноз: причиной возможных новых и обострения старых конфликтов на Большом Ближнем Востоке станет «природный газ в качестве оружия».

Шаги Европы по введению эмбарго на российский газ и нефть, чего так жаждали США, скоро станут приносить результаты. Пока Европа готовится к зиме без российского газа, многие политики «застыли в волнующем ожидании» дальнейшего развития событий. Турецкий эксперт по международным отношениям Тугрул Чамаш считает, что «игра Запада в отношении России не сработала, а энергетический кризис может спровоцировать новые широкомасштабные конфликты». Алиев в Софии уже сделал свой ход, и где-то он аукнется.