Германия окажет Молдавии помощь в приобретении беспилотных летательных аппаратов и иной военной техники для молдавской армии. Об этом, как сообщает РИА Новости, 1 октября в ходе брифинга заявила германский министр обороны Кристина Ламбрехт.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Германия поможет Молдавии закупить военные беспилотники, а также другую военную технику для национальной армии…» — сказала она, добавив, что не будет сообщать подробностей.

Заявление главы германского оборонного ведомства обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что Запад намерен втянуть Молдавию в военный конфликт. Иные добавили, что у Германии самой проблемы с экономикой, но она при этом рвется помогать Молдавии. Были и те, кто считает, что сейчас Молдавии придется брать кредиты на закупку вооружения.

«Чувствую, Приднестровье скоро вернётся в родную гавань», — с сарказмом написала Настя.

«Это типа [киевскому режиму] мы помогать не можем, у нас есть дела поважнее?» — с сарказмом спросила Елена.

«Тираспольская область, пора домой в Россию», — смеется Sandr0.

«Экономика висит на нитке, зимой на вилах будут выносить, а им все мало!» — пишет Tark Ark.

«Немцы стенают про то, как всё плохо, но деньжата на войны изыскивают», — добавил Олег.

«Германии нужно думать, как промышленность удержать от исхода в США. А они всё о помощи [киевскому режиму], да Молдавии. Самих скоро спасать нужно будет», — отреагировала Светлана.

Иван Творожников. Нищие. 1889

«Молдавии сейчас только войны не хватает, чтобы перестать существовать», — написал V. K.

«Очень хочу, чтобы Одесса и Николаев вернулись в Россию, а с ними и Приднестровье…» — пожелала Julia S.

«Не пора ли жителям Молдавии провести референдум о присоединении к России?» — не без сарказма поинтересовался «Южный».

«Дура, лучше бы продуктами питания помогла», — пишет Валентина в адрес министра обороны ФРГ.

«Лучше бы помогли долги за газ оплатить», — поддержала Ирина.

«Вполне себе рабочая схема. Нет газа и дров? Погреетесь на войне?» — не без сарказма интересуется Валентин.

«У них скоро заводов не будет, а они все обещают», — комментирует Андрей С.

«Они никак не угомонятся…» — смеется Ruslan.

«Опять кредиты и отмывание денег», — задумался Vlad.

«США хотят увеличить мясорубку?» — задался вопросом Basil B.

«Это было ожидаемо. Теперь ещё и втянут страну в долги по вооружению. Денег же много», — отреагировала Ol’ga S.

«Дайте угадаю, Молдавия возьмет неслабый такой кредит под [немалый] процент, а затем Германия за ручку её отведет на свои склады и втюхает старьё из *овна и палок, при этом надо будет еще взять один кредит… чтобы хоть как-то привести это все в порядок. Отличный план, гениален и надежен, как швейцарские часы», — с сарказмом добавил Александр А.

«Когда [бывш. УССР] закончится, в ход пойдёт Молдавия», — подытожила одна из участниц обсуждения.