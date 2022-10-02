Заявление мэра Горловки (Донецкая Народная Республика, Российская Федерация) Ивана Приходько о том, что в результате обстрела города со стороны ВСУ погибла мирная жительница, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По имеющейся на данный момент информации, в результате нацистского обстрела погибла мирная жительница посёлка Бахмутка Никитовского района города Горловка. Женщина получила серьёзные ранения и была доставлена в больницу, но спасти её врачам не удалось.

«Что толку от присоединения было, если людей продолжают убивать? Российский Лиман отдали врагу, российскую Горловку обстреливают. Что происходит?» — написал Денис В.

Многие пользователи надеялись, что после возвращения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации произойдёт кардинальный перелом в ходе специальной военной операции России, что позволит жителям той же Горловки больше не переживать об артиллерийских ударах по жилым кварталам.

«Кто ответит за это? Кто ответит за то, что нацистам позволено убивать наших русских людей?» — спрашивает Павел С.

Некоторые комментаторы пророчат, что вот-вот и наступят серьёзные изменения на фронте, которые позволят обратить киевских боевиков в бегство.

«Скоро все эти смерти мирного населения прекратятся, Россия долго терпеть не станет, особенно когда обстрел ведётся по её территории», — считает Алёна Б.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

Но часть людей не тешит себя такими надеждами, поскольку глобальных подвижек, которые могли бы хоть как-то позитивно сказаться на спецоперации России, не происходит.

«Только и слышно, что обстреливают Херсон, то в Донецке опять десяток людей убили. Это уже территории России! Когда ответка будет настоящая? Люди мирные гибнут, а мы в гуманистов играем! Люди к нам стремились в надежде, что этот ад для них прекратится, по итогу он усилился, а мы «сопли жуём»! Когда уже выйдет новость о том, что вся инфраструктура киевского неонацистского режима уничтожена?! Тех, кто скакал на Майдане и топтал флаг РФ, мы жалеем, а те, кто с самого начала в нас верил и ждал, гибнут!» — указывает Максим М.

Ряд пользователей указывает на то, что ситуация так и будет ухудшаться, пока российское командование не осознает, что мы находимся на грани, сорвавшись с которой разрушительные процессы для всей нашей большой страны уже будет не остановиться.

«Почему наши Вооружённые силы не нарушают логистику киевского режима? Почему ВСУ могут спокойно получать вооружение? Почему на фронт беспрепятственно доставляются подкрепления боевиков? Почему не уничтожается железнодорожная инфраструктура врага? Сейчас на Херсон пошли танки нацистские, идёт наступление на нас. Где ответ нашей армии? Кто разрешил врагу собрать воедино силы? Почему нет ударов по Киеву? Почему молчит верховный? Или ему генералитет елей в уши льёт? У людей накопилось очень много «почему». Ответов нет», — пишет Николай С.

Нашлись и те, кому ядерный удар по врагу уже не кажется таким уж ужасным решением, если это поможет спасти Россию.

«Уже как два дня Горловка — русский город. Где, вашу мать, ядерный удар по нацистам?!» — задаётся вопросом Миша К.

Напомним, 1 октября мэр Горловки (Донецкая Народная Республика, Российская Федерация) Иван Приходько заявил о том, что в результате обстрела города со стороны ВСУ погибла мирная жительница.