Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что союзные войска в связи с угрозой окружения со стороны киевских боевиков оставили населённый пункт Красный Лиман (Донецкая Народная Республика, Россия) и отошли «на более выгодные рубежи», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 2 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В оборонном ведомстве России подчеркнули, что киевские боевики пошли в наступление, несмотря даже на большие потери среди своего личного состава. Враг сумел собрать в один кулак значительно превосходящие силы, что вынудило гарнизоны союзных войск, расположенные в городе, отступить по единственно сохранившейся трассе «на более выгодные рубежи».

«Жест доброй воли? Перегруппировка? А-а-а… более выгодные рубежи! Ну, этого реального никто не ожидал. В Минобороны у нас креативные ребята сидят», — подметил Макс Ф.

Многие пользователи оказались возмущены крайне двусмысленной формулировкой, которую решили использовать в Министерстве обороны, чтобы объяснить отход военных сил из Красного Лимана.

«Более выгодные рубежи для кого? Это был наш русский город!» — написал Николай К.

«Как можно называть отступлением на более выгодные рубежи сдачу российского города?! Это уже кощунство какое-то!» — возмущена Нина П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Красный Лиман является российским городом чуть более суток, а киевский неонацистский режим уже сумел его вырвать из наших рук.

«Нацисты захватили русский город. Взяли в плен и теперь пытают наших граждан, которые в нём остались. Кто понесёт за это ответственность?» — интересуется Геннадий У.

«Иногда, чтобы сделать два шага вперед — надо сделать шаг назад. Не судите! Не нам, на диванах это делать. Просто будем молиться за наших мальчишек. А Лиман будет наш. И в это я верю!» — написала Татка Р.

ИА REGNUM Специальная военная операция России 01.10.2022 г

Часть людей полагает, что в Министерстве обороны, вероятно, не видят всей картины, происходящей на фронте, в связи с чем и возникают столь досадные ситуации, в результате которых во власти врага оказывается всё больше и больше наших населённых пунктов.

«Шаг назад после предыдущего шага назад — это уже больная тенденция какая-то!» — подметил Никита С.

Ряд пользователей ждёт кардинальных изменений «наверху», поскольку только лишь на героизме «низов» эту войну не выиграть.

«Мне уже страшно становится за мужиков, которых мобилизовали и туда отправляют. Если даже мегабойцы, прошедшие огонь и воду, сдержать орды нацистов не могут, то как быть людям, которые ещё вчера ходили в рубашках на работу?» — задаётся вопросом Арсений Н.

«Если на высшем уровне ничего не изменится, то мы вскоре будет только отступать и отступать. Зачем частичную мобилизацию устроили на 300 тысяч человек, если врага всё равно в разы больше?» — спрашивает Валентин С.

Нашлись и те, кто уверен, что такие поражения с нашей стороны лишь укрепляют позиции киевского неонацистского режима, который даже не думает отступать.

«Думаю, что после таких перегруппировок с нашей стороны, ВСУ ещё больше людей в свою армию наберут. Информационная война нами проиграна. Надежда только на внезапные разумные решение МО РФ. Пока что мы лишь теряем», — отметил Павел И.

Напомним, 1 октября Министерство обороны Российской Федерации опубликовало материал, согласно которому союзные войска в связи с угрозой окружения со стороны киевских боевиков оставили населённый пункт Красный Лиман (ДНР, Россия) и отошли «на более выгодные рубежи».