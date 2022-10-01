Заявление финского министра иностранных дел Пекки Хаависто о том, что делегации Финляндии, Швеции и Турции могут провести встречу по процессу членства в НАТО уже в октябре 2022 года, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Две европейские страны всё ещё не оставляют надежды получить одобрение на свои заявки по вступлению в Североатлантический альянс. Им осталось дождаться лишь подписи глав Турции и Венгрии. Несмотря на большие сложности во взаимоотношения с Анкарой, Хельсинки и Стокгольм верят в лучшее и ощущают на себе позитивную атмосферу после августовских встреч на данную тему.

«Собираются эти страны для того, чтобы в очередной раз обсудить, где же они будут ставить базы НАТО у границы с Россией?» — спрашивает Галина Ч.

Многие пользователи считают странным, что Финляндия и Швеция пытаются зайти в НАТО огородами, и добиваются от Турции и Венгрии каких-то особенных для себя условий, в то время как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган доходчиво до них донёс, что откроет двери альянса, когда с территории этих стран ему выдадут тех, кого он считает террористами.

«Они собираются переписать собственные правила, которые сами и согласовывали когда-то между собой? Турция свои условия поставила, эти страны их выполнить не могут. Что обсуждать-то тут?» — интересуется Сергей Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Турция, имея тесные контакты с Россией, будет до последнего упорствовать и не пускать Финляндию и Швецию в НАТО.

Nato.int Финляндия и Швеция

«Да не думаю я, что Швеция и Финляндия попадут в НАТО. Турция не может их туда пустить, пока не получит от них курдов, запрошенных Эрдоганом. Отдать курдов эти страны не могут, иначе это будет просто позор вселенского масштаба, эти страны перестанут быть пристанищем для беглецов со всех континентов, а это их основной бизнес», — считает Денис М.

«Турки, не прогнитесь! А финнам бы сто раз подумать, потому что как с Киевом наши сюсюкаться не станут. Ещё не все забыли, что они творили, как независимость получили. А что на линии Маннергейма вытворяли?» — пишет Александр К.

Часть людей полагает, что Североатлантический альянс может стать гарантом для той же Финляндии, что она никогда не вернётся в состав России. Но ситуация складывается таким образом, что защитник всё никак не может впустить к себе бывшую провинцию Российской империи.

«С финнами нужно так же поступать, как и с [жителями на территории бывш. УССР] — вернуть наши исконно русские земли и воссоединить разлученные по несправедливости народы. Финляндия была частью Российской империи!» — напоминает Александр А.

«Думаю, им всем пора задуматься о том, что НАТО — просто пустышка и никакой пользы или работы они не приносят обществу», — пишет Даниил М.

«Сейчас они будут делать это максимально оперативно не потому, что они нужны в НАТО и не потому, что хотят туда. Их цель простая и понятная каждому — поднагадить России и разместить побольше баз на границе с нами. Почему их обещания о том, что НАТО не будет приближаться к нашим границам не выполняется?» — задаётся вопросом Харитон П.

Напомним, 1 октября газета Hürriyet опубликовала материал, согласно которому финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил о том, что делегации Финляндии, Швеции и Турции могут провести встречу по процессу членства в НАТО уже в октябре 2022 года.