Заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о том, что частичная мобилизация не коснётся женщин, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 1 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Глава оборонного ведомства России уверяет, что никаких планов по призыву женщин в рамках частичной мобилизации нет. Более того, даже на будущее такие планы министерством не строятся. Кроме этого, Шойгу ещё раз отметил, что по частичной мобилизации не будут призывать и студентов, включая также тех, которые проходят обучение на базе коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию.

«А женщин военнослужащих у нас разве нет? Странное заявление какое-то. У нас в спецоперации множество женщин-медиков военных участвует. Но таковых мы призывать на службу не будем, да? Медики нам не нужны?» — задаётся вопросом Максим С.

Многие пользователи неоднозначно восприняли такую позицию российского Министерства обороны. Одни уверены, что женщинам нечего делать на войне, другие считают, что найдётся огромное число представительниц слабой половины, которые готовы оказать непосильную помощь в рамках спецоперации хотя бы в качестве военного медика или санитара.

«И правильно. Женщинам на войне не место. Мы их защищать должны, а не воевать бок о бок с ними в одном окопе», — считает Геннадий У.

«Многие женщины сами хотят участвовать в спецоперации! Очень много военных медиков!» — указывает Илья П.

Министерство обороны Российской Федерации Военный врач

Некоторые комментаторы подозревают, что раз уж об этом зашла речь, значит, вероятность призыва женщин в рамках частичной мобилизации обсуждалась в кабинетах Министерства обороны. Из этого следует, что ситуация, в которой женщинам всё-таки начнут приходить повестки, не так уж и невозможна.

«Где-то это я уже слышал, только там про мобилизацию говорилось, что её не будет», — подметил пользователь Vvv.

«Учитывая «честность» наших министров и политиканов, новость нужно читать так: «На сегодняшний день в рамках частичной мобилизации женщин призывать не будут, а что завтра будет, мы вам расскажем завтра», — поделился своим мнением Ильдар М.

Часть людей полагает, что Вооружённые силы России, демонстрируя невероятный героизм личного состава, тем не менее чувствуют себя не самым лучшим образом в ходе специальной военной операции на территории бывшей УССР. Поэтому даже женщины, способные чем-то помочь бойцам, были бы как никогда кстати.

«Это реально насущные вопросы, по мнению Сергея Кужугетовича? Там на фронте всё отлично, по плану?» — спрашивает Дмитрий Е.

«У нас мобилизация до сих пор не завершилась, т.е. на фронт до сих пор толком никто не доехал из мобилизованных ещё. Откуда Шойгу знать, что женщины в качестве призывника не требуются? А если требуются? У нас народу не хватает, нацистов в два-три раза больше наших сейчас на линии соприкосновения!» — написал Андрей Б.

«У войны не женское лицо? Ну-ну. Странные у нас действия совершает Министерство обороны. Ощущение складывается, что в кабинетах играют в компьютерную игру жанра стратегии, а не ведут реальные боевые действия с нацистами», — подметил Алексей В.

Напомним, 1 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в ответ на вопросы журналистов, что частичная мобилизация женщин не коснётся.