Заявление главы правления национальной газовой компании киевского неонацистского режима Юрия Витренко о том, что Киев планирует полностью отказаться от газа уже в следующем отопительном сезоне, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 1 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

Со слов главного нацистского газовика, к следующему отопительному сезону Киев планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления и перейти на альтернативные источники энергии, включая сжигание биомассы и мусора.

«Это они ещё не вступили в Евросоюз, а уже живут почти как в Европе!» — заметила Дарья Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что в плане отсутствия природного газа киевский режим сможет точно сказать, что Киев стал по-настоящему европейским городом.

«Отлично же! Заживут по-европейски!» — издевается Маргарита В.

Некоторые комментаторы отмечают, что сжигание биомассы и мусора — это последняя соломинка, за которую пытаются ухватиться нацисты, ведь ни газа, ни нефти в следующим году они больше не увидят.

«Да, пусть переходят прямо теперь на биомассу, мусор. Это так патриотично!» — пишет Сергей П.

«Ага, мусор жечь, покрышки, потом ещё и под мостом греться [жителям на территории бывш. УССР] предложат. Киев вообще понимает, к какой катастрофе ведёт свой народ? Что в голове у Зеленского? Ресурсов нет, денег нет, перспектив никаких нет. А Запад, меж тем, скоро наиграется со своей марионеткой и бросит на произвол судьбы. Такими темпами и до тотальной нищеты недалеко», — предупреждает Агапит Б.

Часть людей полагает, что Америка, которая управляет киевским неонацистским режимом, могла бы послать помощь для бедных жителей на территории бывшей УССР, вместо того чтобы пичкать их оружием.

«Так Киеву же американцы 13 миллиардов подарили! Где это всё? Почему на людей не пошло? Опять всё разворовали киевские казнокрады? Богатство развращает и превращает людей в наркоманов», — указывает Виктор Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Ряд пользователей указывает на то, что метод сжигания чего попало на непригодных для этого теплоэлектростанциях приведёт к ужасающим экологическим последствиям для территории бывшей УССР.

«Между прочим, хорошая идея. Может мы Европе свой мусор предложим? Отдадим бесплатно. Направим эшелоны к ним. Вместо того чтобы создавать свалки у нас, пусть они там его сжигают. Отличная замена газу!» — поделился своим мнением Игорь А.

«Экология вышла из чата. Не завидую я здоровью [жителей на территории бывш. УССР]», — пишет Миша С.

Нашлись и те, кто уверен, что киевский неонацистский режим не сумеет выправить ситуацию, а значит, местным жителям придётся рано или поздно брать власть в свои руки.

«Нормально они там придумывают, как ужи на сковороде. Только это всё не выход никакой из ситуации», — уверена Алёна Г.

«Такое ощущение, что над [жителями на территории бывш. УССР] просто издеваются!» — написала Светлана С.

«[Жители на территории бывш. УССР], остановите своего сатану! Он вас до гроба доведёт!» — обращается Анастасия З.

Напомним, 1 октября издание «Укринформ» опубликовало материал, согласно которому глава правления национальной газовой компании киевского неонацистского режима Юрий Витренко заявил о том, что Киев планирует полностью отказаться от газа уже в следующем отопительном сезоне.