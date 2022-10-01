Заявление Владимира Зеленского о намерении подать заявку на принятие киевского режима в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре стало для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена «сюрпризом», сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Хозяин

«Объявление [киевского режима] о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена», — сообщает СМИ.

Источник также указывает на то, что отношение американского руководства к принятию в НАТО киевского режима противоречивое, в частности в связи с тем, что американские военные должны защищать от нападения любого члена военного блока. Вместе с тем отмечается, что Киев на протяжении многих лет пытался получить такие гарантии, однако в Штатах были обеспокоены вероятностью войны с Российской Федерацией.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что Зеленский сделал заявление о заявке на вступление в НАТО, чтобы таким образом «перебить» выступление российского президента Владимира Путина. Иные не верят, что это было неожиданностью, ведь кто-то же Зеленскому посоветовал сделать такой шаг.

«Ждём, пока от клоуна отвернутся все, кто его сейчас ещё поддерживает», — написала одна из участниц обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погремушка

«За хозяйский стол холопов не усаживают», — смеется delon07.

«Это был хитрющий план перебить речь Путина…» — добавил еще один участник обсуждения.

«Наверняка ведь ему кто-то это посоветовал. Или куратор обманул», — задумался «Добрый Ганс».

«Два дебила, которые с ним эту бумажку подписывали, они и посоветовали», — с юмором ответил ему Denis.

«Мы очень преданы идее пригласить Пятачка на шашлыки, но надо понимать, что в процессе приготовлении свиного шашлыка Пятачку отведена вполне конкретная роль», — иронизирует Anton V.

«Придворный шут думает, что король простит ему выходки», — комментирует Александр.

«Есть такая поговорка: быть врагом Америки — это опасно. Но быть другом Америки — это фатально…» — отметил Gabriel.

«Не верю в перфоманс, скорее, ему наплели, его просто сливают», — считает Mikhail M.

«Погодите, [киевский режим] ещё США подгадит по своей традиции», — смеется Света.

«Не… не соглашусь. Это кто-то умный ему подсказал, перебить обращение Путина…» — отметил еще один из участников обсуждения.

«Это у наркомана истерика просто случилась», — добавил Pavel.

«Это был жест отчаяния», — написала Галина Анатольевна.

«Следующая заявка на вступление в НАТО будет ответом на вхождение Одессы в состав РФ», — с сарказмом подытожил Denis.