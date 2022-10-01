Сеть: «Хозяева не разрешают!» — США: Киев не вовремя просится в НАТО
Киевский режим несвоевременно подает заявку на принятие в Североатлантический альянс. Об этом заявил 30 сентября помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам американского чиновника, лучшая поддержка киевского режима на данный момент — это практическая поддержка «на земле».
«А процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время», — добавил он, отметив, что Штаты и далее поддерживают политику «открытых дверей» в НАТО.
Салливан подчеркнул, что для принятия новых членов в военный блок необходимо, чтобы решение об этом согласовали все страны, входящие в НАТО.
Заявление Салливана обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили о том, что НАТО и ранее отказывалось принимать киевский режим в свой состав. Иные также считают, что НАТО и не нужно принимать Киев в альянс, ведь военный блок и так использует киевский режим по своему усмотрению. Были и те, кто считает, что территория б. УССР будет принята в НАТО «по частям», — например, те территории, которые захватит Польша, войдут в НАТО.
«В лучшие дни [киевскому режиму] НАТО не светило, а теперь точно», — написал Юрий.
«НАТО пытается использовать [киевский режим] с максимальной выгодой для себя, с минимальными потерями. Это идеально — иметь 100% влияние на руководство и при этом не нести никакой ответственности (5 ст. Устава)…» — прокомментировал Alexander.
«С Грузией когда-то также было — тоже пихнули их под нас, говоря, что помогут, а в итоге кинули. А [киевский режим] истории не знает, поэтому идут по граблям, но вот только тут всё будет иначе, чем с Грузией. Грузия-то теперь живёт, а вот [киевский режим] превратится в Окраину РФ», — добавила Анастасия.
«Хозяева не разрешают…» — пишет Дмитрий Валерьевич.
«[Жители бывш. УССР], что с вашими благородными светлыми лицами?» — иронизирует Yuliya S.
«Чего и следовало ожидать. Собака против медведя не пойдет. Закон самосохранения», — написала Елена.
«[Киевский режим] такими темпами вступит в НАТО только посмертно», — добавил один из участников обсуждения.
«Весь Белый дом на «Миротворец»! Зрадники (предатели — М. Р.)», — шутит Нина.
«Зато как пафосно Зеленский подписывал бумажку, будто был уверен, что НАТО не кинет», — заметил Маркус.
«Приходите завтра, сегодня у НАТО не приемный день», — с сарказмом комментирует «Гайка».
«Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами, зайдите на недельке…» — с юмором процитировала Татьяна фрагмент из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
«Так [бывш. УССР] США и не нужна, точнее люди, живущие там. США как саранча, — съедят… и не подавятся», — отреагировала Инна.
«Не пойму, для чего вообще вся эта пафосная клоунада нужна была? В Киеве вроде все свои действия с Вашингтоном согласовывают или хозяева всё-таки решили публично показать Зеленскому его место?» — задалась вопросом Дарья.
«Естественно, в НАТО же принимают страну не для того, чтобы за неё воевать!» — написал S. B.
«А какое начало было… дрожащая рука что-то там нервно царапает на бумажке… а тут бац… и не время…» — смеется Наталья.
«Ну куда ты, Зеля, вперёд паровоза-то. Будет окраина в НАТО, только не вся сразу, а по частям, то есть в составе Польши, Венгрии и т.д. Только вот окраины уже не будет», — подытожил alexus.