Киевский режим будет вести переговоры с Россией, когда в Российской Федерации будет другой президент. Соответствующее заявление 30 сентября в своем видеообращении сделал Владимир Зеленский.

Эдгар Дега. Обида

По словам Зеленского, киевский режим якобы «всегда» предлагал Москве договориться «о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях». Зеленский также считает, что с российским президентом Владимиром Путиным договориться якобы невозможно, поэтому киевский режим готов «к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России».

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, будет ли еще киевский режим на территории б. УССР, когда президентом России будет другой политик. Иные добавили, что другой президент России может быть хуже для киевского режима, нежели Путин. Были и те, кто добавил, что Зеленский боится российского президента.

«Ой, кто-то обиделся!» — смеется один из участников обсуждения.

«Или пока он президент», — добавила Анастасия.

«Причём тут Зеленский? Путин не про него говорил, когда упоминал переговоры», — отметил «Не распущенный цветок».

«Зеля, не с тобой переговоры хотят проводить, а с твоими владельцами», — пишет Демьян.

«Ну, значит не судьба. Так как мы Путина еще не раз «продлим», дай Бог ему здоровья!» — написал Максим Александрович.

«Ему надо с санитарами уже договариваться», — иронизирует Екатерина.

«Как бы ему с Р. Кадыровым вдруг не пришлось пообщаться. Где-нибудь недалеко от Киева…» — пишет Olga O.

«Зеленский делает только то, что ему приказывает Вашингтон. Ни одного большого решения самостоятельно он не принимает. Он — тряпичная кукла на руках у администрации США!» — отметила Svetlana_om.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка

«Нет [киевского режима] — нет переговоров…» — добавил Maxim A.

«Боится собака… боится, значит уважает», — комментирует Rus Evo.

«Зря он, Медведев хуже…» — с сарказмом отреагировал Сергей К.

«Если бы он знал, что Путин ещё терпелив», — написал один из участников обсуждения.

«А Зеленский не думает, что скорее [киевский режим] исчезнет, чем Путин уйдёт?» — задался вопросом Игорь.

«Дмитрий Анатольевич его устроит?» — смеется Афина.

«А Зе думает, что он ещё застанет нового президента России?» — спросила Elen.

«[Киевский режим] рассчитывает пережить Путина? Наивные. И даже, если им это случайно удастся, не факт, что следующий руководитель России будет мягче», — прокомментировал Danil K.

«Боится его… Ну уровень уже говорит сам за себя. Мировой политик и шавка цирковая… О чем с ним говорить? Путин сразу сказал, проще с хозяином поговорить, чем с моськой…» — отметила Ирина.

«Поменяйте тогда Зеленского», — призвала Alja.

«Как он поверил в себя! Надеется, американцы не бросят… Бросят! Как и всех, кого втягивали в войны!» — пишет Мari Il.

«Зе о себе бы подумал. Станет не нужен, ликвидируют, хрюкнуть не успеет», — добавила Андрей П.

«Значит, не судьба поговорить с Россией. Путин — наш президент», — написал один из участников обсуждения.

«Он не в том положении, чтобы ставить условия!» — отреагировала Елена З.

«После добряка Путина… придёт тот, кто церемониться не будет», — отметил Andrey.

«Ты доживи сначала до другого президента-то, дурачок! На следующий срок мы опять Путина выберем», — подытожила Ирина.

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