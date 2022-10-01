Пресс-службы МИД Азербайджана и Армении подтвердили, что 2 октябре в Женеве состоится очередная встреча министров иностранных дел двух стран Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. И сразу стали вылезать наружу важные нюансы.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Дело в том, что ранее стороны проводили переговоры в рамках трехсторонних встреч с главой МИД России в Душанбе, затем в середине июля провели в Тбилиси первую двухстороннюю встречу. К этому времени дискуссии сторон по подготовке мирного соглашения и разблокировке транспортных коридоров достигли определенной промежуточной кульминации. В начале апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна, после чего они поручили главам МИД подготовить проект будущего мирного договора, а также созвать Совместную пограничную комиссию. Потом 23 мая Баку и Ереван синхронно заявили о создании комиссий по делимитации границы на уровне вице-премьеров, о чём проинформировали своего российского коллегу Сергея Лаврова, что внешне создавало впечатление о выполнении именно Москвой роли главного модератора в азербайджано- армянских отношениях.

Но такое впечатление оказывается обманчивым. В дипломатическую комбинацию включился бельгиец, председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он заявил, что при его посредничестве Баку и Ереван ведут переговоры как о делимитации границ между двумя странами и разблокировке транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, так и о подготовке между ними мирного договора. Таким образом была обозначена наряду с московской и брюссельская переговорная площадка с практически одинаковой повесткой. По сути, это означает то, что Брюссель «приватизировал» все положения трехсторонних заявлений, подписанных ранее лидерами Азербайджана, Армении и России. Кого такая ситуация больше всего устраивает?

European Parliament Шарль Мишель

Официальный Ереван дает понять, что группа Мишеля якобы выступает за реанимацию Минской группы ОБСЕ, в формате которой можно будет решать вопрос о статусе Нагорного Карабаха, хотя речь ведется только о вопросах, касающиеся прав и безопасности этнических армян в Карабахе, что, как отмечают многие армянские эксперты, «можно осуществить даже без определения статуса Нагорного Карабаха и без участия Брюсселя». Что касается Азербайджана, то он не чурается игры на европейских площадках. Ему все равно как, с кем и где конвертировать базовое соглашение от 9 ноября 2020 года в устойчивый мирный договор. Позиция России ему известна и понятна, а «переговорный вальс» с Брюсселем дает ему возможность заявлять на Западе о своей готовности к переговорам. Мы это к тому, чтобы попытаться понять, о чём конкретно будут вести переговоры в Женеве главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

Поэтому указание пресс-службы МИД Азербайджана о том, что в Женеве «диалог будет проходить в соответствии с договоренностями Байрамова и Мирзояна в Брюсселе от 31 августа 2022 года о подготовке мирного соглашения», и что стороны «уже встречались в Нью-Йорке 20 сентября по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена», приобретет принципиальное значение. По всем признакам, речь идет о попытках реализовать сценарий Мишеля. Но Ереван, понимая, что проигрывает так называемую брюссельскую партию, перешел в контратаку. Пашинян совершил визит в Париж, где стал проталкивать тезис о необходимости размещения на линии соприкосновения международного миротворческого корпуса с мандатом либо СБ ООН, либо ОБСЕ. Для продвижения этой идеи в Баку с визитом побывала советник кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмо.

U. S. Department of State Встреча Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна по инициативе и при участии Энтони Блинкена

Ответная реакция последовала из Москвы. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на совещании руководителей спецслужб государств-участников СНГ, заявил, что «в настоящее время обсуждается возможность использования наблюдателей ОДКБ для содействия созданию благоприятных условий в целях реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, в частности о делимитации армяно-азербайджанской границы и в целом о нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая подписание соответствующего договора». В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «нельзя подменять реально действующие трехсторонние договоренности чем-то мнимым» и что «Москва выступает за полную реализацию трехсторонних заявлений», которые «содержат комплекс мер по урегулированию ситуации, согласованы странами, которые являются частью долгого конфликта». По ее словам, «это настоящая, а не мнимая дорожная карта».

Вот почему предстоящая встреча в Женеве глав МИД Азербайджана и Армении будет очень сложной, что связано с попытками сторон в очередной раз переформатировать ситуацию. Пока результат один, устраивающий больше Армению: тормозится процесс подготовки мирного договора, делимитации границ и разблокирования коммуникаций. Кто-то выигрывает время. Но кто и для чего?