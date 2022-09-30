Указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощённом приёме в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты на военную службу, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов, ИА REGNUM Паспорт РФ

Речь идёт о военной службе по контракту сроком от года, но на протяжении как минимум полугода иностранцу необходимо будет принимать участие в боевых действиях. Кроме того, упрощённая схема по получению российского гражданства полагается также тем, кто принимал участие в боях, получил при этом ранение, травму или контузию и подлежит увольнению с военной службы по состоянию здоровья. Семьи таких воинов также могут рассчитывать на эту упрощённую схему.

«Если они сражаются за Россию, продвигая её интересы на полях битвы и защищая наш народ, то я думаю, что они вправе получить гражданство нашей страны!» — написал Тарас Х.

Многие пользователи уверены, что если иностранец с оружием в руках решил отстаивать интересы нашей страны, то он нам уже далеко не такой чужой, а значит, имеет право на особое отношение в случае, если он изъявит желание стать гражданином Российской Федерации.

«Раз уж они за Россию сражаются, а не зарабатывают в ней деньги, чтобы вывести их за рубеж, то, конечно, им следует вручить наше гражданство!» — указывает Валерия Б.

Министерство обороны Российской Федерации Армия

«Справедливое умозаключение. В данном случае я решение Путина поддержу», — пишет Харитон П.

Некоторые комментаторы отмечают, что множество наших соотечественников, проживающих за пределами Российской Федерации, до сих пор не имеют паспорта РФ. Среди них много тех, кто принял добровольное решение о вступлении в ополчение республик Донбасса, а таковые теперь приравниваются к российским солдатам.

«Мы их будем рады видеть в нашей большой семье! Из той же братской Абхазии было много добровольцев. Вот пусть они идут по этой упрощённой схеме», — предложила Дарья Т.

«Множество русских после распада Советского Союза оказались в национальных республиках. Они имеют право получить российский паспорт по упрощённой схеме, если взяли в руки оружие, чтобы отстаивать наши интересы. Это справедливо!» — написал Александр Я.

Часть людей полагает, что иностранные воины, вставшие на стражу интересов российского народа, должны быть уверенными в том, что Россия их в будущем не выбросит за ненадобностью, а наоборот, по достоинству отплатит им за риск и за свои жертвы.

«Так много добровольцев прошло через Донбасс! Многие из них попали туда из стран ближнего нам зарубежья. Кто-то и вовсе с другого континента прибыл. Все они пришли, чтобы воевать за наши идеалы, они помогают России окрепнуть и нести в мир светлые ценности. Такие воины, пускай они даже родились не в России, полное право имеют стать нашими полноправными гражданами», — поделился своим мнением Владимир А.

Напомним, 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты на военную службу.