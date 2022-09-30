Заявление главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского о том, что Киев будет готов к диалогу с Россией, но только после смены российского первого лица, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Решение

Такой оказалась реакция Зеленского на заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия готова на переговоры с Киевом, но не видит взаимности с обратной стороны. Киевский неонацистский режим не готов садиться за стол переговоров, потому что прекрасно понимает, что это потребует выполнения условий российской стороны о полной и безоговорочной капитуляции.

«Зеленский, давай, чемодан-вокзал-Варшава!» — написал Денис Б.

Многие пользователи убеждены, что скорее Зеленский не доживёт до смены власти в Российской Федерации. Нацистам не повезёт просуществовать так долго, чтобы дождаться момента, когда Путин передаст бразды правления новому президенту России.

«Ишь чего захотел! Зеленского вышвырнут из его кресла куда как быстрее, чем Путин на пенсию уйдёт. Пусть не надеется!» — написала Анастасия Е.

«Может быть, это мы будем проводить переговоры с другим президентом в Киеве? Подождём, с нас не убудет», — подметил Артём Т.

«Россия будет вести переговоры на своих условиях, как победитель. Это лишь дело времени», — убеждена Ида К.

Некоторые комментаторы считают, что Зеленский попросту боится личной встречи с Путиным, поскольку тут же станет ясно, кто настоящий президент, а кто петрушка, изображающий большого начальника.

«Зеля Путина боится, как сатана боится Бога, как чёрт бежит от ладана. Ненавидит всем существом, вредит, чем только может, но боится», — считает Людмила К.

Часть людей полагает, что Зеленский не может сесть за стол переговоров, поскольку тут же будет убит своими непосредственными западными хозяевами.

«Зеленский боится разговаривать с Путиным. Ведь, как всем известно, если Зеля согласится, то его сразу же его хозяева устранят. Америка хочет воевать до последнего [жителя территории бывш. УССР], иначе весь их план пойдёт коту под хвост», — поделилась своим мнением Наталья С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция

Ряд пользователей указывает на то, что не стоит ждать от Киева переговоров, их ему нужно навязать силой.

«Ну, это уже Путин неправильно поступает, что постоянно нацистов этих на переговоры вызывает. Их сначала всех поймать надо, посадить в камеру, а затем сесть с ними за один стол, по душам поговорить… можно ещё священника вызвать, а затем сразу на виселицу отправить», — указывает Марат П.

«Ужас! Как теперь жить? Николаевской, Одесской, Харьковской области теперь необходимо готовиться к вступлению в состав Российской Федерации», — отметил Сергей С.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что в ходе спецоперации Зеленского можно устранить в качестве главаря террористической ячейки либо же дождаться, пока его не скинет народ.

«Неужели так трудно найти, где заныкался этот Зеленский? Пару ударов — и нет нацика! Чего жалеть эту паскуду?» — спрашивает Андрей П.

«В общем, никогда не будет переговоров. [Жители территории бывш. УССР], свергните уже своего наркомана! Он ведь за счёт вашей крови до сих пор во власти сидит!» — обращается Марина П.

Напомним, 30 сентября главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский заявил в своём видеообращении о том, что Киев будет готов к диалогу с Россией, но только после смены российского первого лица.