Новый пакет санкций в отношении Российской Федерации, направленный против десятков физических и юридических лиц, который ввели Соединённые Штаты Америки, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Давид Рейкарт. В кругу демонов. 1650-е

«Этот пакет сразу же в пакет с пакетами», — шутит Сергей С.

Многие пользователи восприняли новые санкции в качестве жеста слабости, который Вашингтон продемонстрировал, поскольку не в силах каким-либо ещё образом показать Москве своё недовольство, связанное с воссоединением жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и остальной частью большой семьи народов России.

«Ох, как же США корёжит! И сразу ведь после слов Путина и решений по воссоединению русских земель. Пусть подавятся своими санкциями!» — написала Ольга П.

«Ну, кто бы сомневался! После того как Путин подписал договор о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья другого и не ожидали. Только напрасно всё это, впустую», — уверена Ксюша Г.

Некоторые пользователи уверены, что у Америки попросту не осталось козырей в рукаве, отчего её попытки надавить на Россию становятся всё более жалкими и ничтожными.

«Кому-то не плевать на эти санкции? США их сколько уже ввели? 10 миллионов санкций? И ни одна не сработала», — подметила Мария М.

«Мда уж. А что-то другое они умеют делать, кроме как вводить санкции, причём абсолютно бесполезные?» — интересуется Дарья Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пончо

Часть людей подозревает, что американские элиты слишком сильно оторвались от реальности, из-за чего их действия выглядят для нас неадекватными и глупыми. Более того, санкционная политика стала залогом укрепления нашей страны изнутри, что обеспечило возможность воссоединения русских земель.

«Так они их постоянно вводят. Начали ещё очень далеко до спецоперации, и по инерции продолжают. Остановиться не могут», — считает Людмила Л.

«Они хоть понимают, насколько глупо выглядят? Это типа наказание наших высших должностных лиц за работу в интересах России? Серьёзно? Против семей? Американцы ведь должны уже в какой-то момент понять, что это лишь укрепляет нашу страну и настраивает её против США», — пишет Андрей Б.

Нашлись и те, кто отмечает, что коллективный Запад во главе с США готов на войну с Россией лишь посредством третьих лиц, а наносить удары он может только по собственной инфраструктуре, которая связывает западные страны с Российской Федерацией.

«Подрыв «Северных потоков» наглядно показал, что санкционный ресурс исчерпан, и в сухом остатке только подобные методы. Но за подобные методы можно люто получить по носу и по ушам. Англосаксам вроде и хочется, и колется. Но лишний раз напомнить им об этом совсем не лишне. Вот и вешают потихонечку ярлыки. Так бы и вешали дальше, потихонечку и не отсвечивая, пока серьёзные люди вопросы решают», — отметил Александра Л.

Напомним, 30 сентября министерство финансов Соединённых Штатов Америки опубликовало на своём сайте документ, согласно которому США ввели новый пакет санкций в отношении Российской Федерации, включив в него десятки физических и юридических лиц.