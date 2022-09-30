Заявление главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского о том, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский утверждает, что киевский режим уже сделал достаточно для того, чтобы стать полноправным членом Североатлантического альянса. Просто из де-факто Киев хочет получить такой статус де-юре. Для этого, с учётом всего пройденного, по словам главаря нацистов, пути, заявка была подана на ускоренное вступление.

«Кто поспешит, тот людей насмешит», — пишет Павел Г.

Многие пользователи посмеялись над истеричной реакцией Зеленского на вступление Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Граждане считают, что главарю киевского неонацистского режима больше нечего делать в сложившейся ситуации, кроме как продолжать вешать своим людям лапшу на уши о том, как скоро НАТО придёт на помощь и решит все их проблемы.

«Не успеют, Владимир Владимирович первый бахнет», — считает Ярослав П.

«Агония Киева во всей красе. Своими этими вступлениями они нас не напугают», — уверена Лиана А.

Некоторые комментаторы убеждены, что Киеву не видать официального членства в НАТО, поскольку это будет означать начало Третьей мировой войны, которая начнётся с обмена ядерными снарядами между альянсом и Россией.

«Зеленский правда считает, что Запад согласится на ядерную войну с Россией? Смешной какой», — написал Геннадий О.

«Наркоман Зеленский реально думает, что Запад согласится воевать до последнего европейца? Мне кажется, что они уже приговорили киевский режим, и воевать они будут с Россией только руками [жителей территории бывш. УССР]», — указывает Андрей Т.

Часть людей отметила, что НАТО уже многократно отказывало Киеву в членстве, но и в этот раз уже поступила скорая реакцию со стороны генсека альянса Йенса Столтенберга, который назвал блок помощником нацистов, но никак не участником этого конфликта.

«Да всё уже, Столтенберг прокатил Зеленского с его хотелками. НАТО будет очень сильно нациков поддерживать, но стороной конфликта быть не собирается», — отметила Татьяна К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Время

«Ну, тогда НАТО официально вступает в войну с Россией. А это им надо? Выходит, что нет, раз никто Зеленскому так добро на вступление в альянс не дал», — поделился своим мнением Андрей Т.

«А смысл вообще им это делать? Если бы НАТО хотело впрячься, уже бы впряглось бы десять раз. А так им этот геморрой не нужен. Киев и так прекрасно справляется с утилизацией своего населения и выкачиванием сил из России», — отметил Михаил Е.

Нашлись и те, кто подозревают, что Зеленский просто не догоняет, что его поезд давным-давно ушёл и ему предстоит оказаться перед трибуналом.

«Всё это блеф. Зеленский не может уговорить НАТО впрячься за Киев. Зато вот Россия не блефует, когда предупреждает страны Запада, чтобы не рыпались в сторону нас», — пишет Ринат А.

Напомним, 30 сентября главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский написал в своём Telegram-канале о том, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.