Сеть: «У клоуна истерика!» — Киев хочет ускоренного принятия в НАТО
Киевский режим подает заявку на принятие в ускоренном порядке в НАТО. Об этом 30 сентября заявил Владимир Зеленский после заседания так называемого СНБО.
Зеленский считает, что киевский режим доказал совместимость со стандартами военного альянса. По словам Зеленского, заявка нужна киевскому режиму, чтоб юридически закрепить имеющееся положение.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Зеленский фактически хочет, чтобы НАТО официально стало стороной конфликта. Иные все же усомнились, что в Североатлантическом альянсе захотят принимать псевдогосударство на территории б. УССР.
«А будет ли что брать [в НАТО]?» — задался вопросом Migel.
«В Евросоюз все ещё берут? Или уже нет?» — с сарказмом поинтересовался М. М.
«Если только по частям. Львов, например, в Польшу», — иронизирует Артем К.
«А что это изменит? РФ и так с НАТО ведет военные действия», — отметил один из участников обсуждения.
«Клоун прям мечтает о ядерной войне», — пишет Алена Л.
«Взять в альянс страну, на территории которой идут боевые действия, равно объявить войну», — подчеркнула natali g.
«Ну да. В НАТО идиоты. Они и так-то не собирались их никуда принимать, а сейчас — тем более. Одно дело поставки оружия, другое — прямое столкновение Россией», — комментирует Александр Ульянов.
«А там брать уже нечего. Все доброе и ценное в составе России», — считает Татьяна.
«Он делает НАТО стороной конфликта. Вообще идиот», — не выдержал Рыжий.
«Ага, сейчас. Бегут принимать в НАТО, что аж тапочки сверкают», — шутит Роман.
«Ну если их примут в НАТО, то это будет окончательным подтверждением того, что Зеленский отдал свою страну и её жителей под военный полигон», — написала Дарья.
«Их не имеют права принять», — добавил Youhji.
«Какую заявку? Польша и так в НАТО», — смеется один из участников обсуждения.
«Будут кандидатами в НАТО», — комментирует Натали, проводя аналогию с тем, что киевский режим является кандидатом на вступление в ЕС.
«Это значит, что они отказываются от прав на утраченные регионы и соглашаются с тем, что у них нет территориальных конфликтов. Так и запишем», — с сарказмом добавил Aludov.
«А НАТО это надо? Так-то ракеты к ним начнут прилетать», — прокомментировал Wookeelol.
«НАТО прям-таки мечтает получить ядерный удар по своей территории», — также не без сарказма пишет Sagent.
«Зеленскому чем-то нужно перебить информационную повестку. Наверняка половина [бывш. УССР] смотрела прямой эфир и этим четырём завидовала», — отметила Ирина.
«Кому вы там нужны, клоуны? Они и без этого неплохо воюют вашими шкурами, кидая подачки, чтобы главное не потухло», — комментирует еще один участник обсуждения.
«В НАТО не возьмут, Турция и многие другие будут против», — считает Kirill L.
«И это станет концом НАТО», — написала Alena.
«Не факт, что заявку одобрят. Никто не хочет умирать за [б. УССР], которую не каждый западный политик найдет на карте мира. У клоуна истерика приключилась!» — подытожил Роман К.