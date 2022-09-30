Киевский режим подает заявку на принятие в ускоренном порядке в НАТО. Об этом 30 сентября заявил Владимир Зеленский после заседания так называемого СНБО.

Иван Шилов ИА REGNUM Карта России и Киевского режима

Зеленский считает, что киевский режим доказал совместимость со стандартами военного альянса. По словам Зеленского, заявка нужна киевскому режиму, чтоб юридически закрепить имеющееся положение.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Зеленский фактически хочет, чтобы НАТО официально стало стороной конфликта. Иные все же усомнились, что в Североатлантическом альянсе захотят принимать псевдогосударство на территории б. УССР.

«А будет ли что брать [в НАТО]?» — задался вопросом Migel.

«В Евросоюз все ещё берут? Или уже нет?» — с сарказмом поинтересовался М. М.

«Если только по частям. Львов, например, в Польшу», — иронизирует Артем К.

«А что это изменит? РФ и так с НАТО ведет военные действия», — отметил один из участников обсуждения.

«Клоун прям мечтает о ядерной войне», — пишет Алена Л.

«Взять в альянс страну, на территории которой идут боевые действия, равно объявить войну», — подчеркнула natali g.

«Ну да. В НАТО идиоты. Они и так-то не собирались их никуда принимать, а сейчас — тем более. Одно дело поставки оружия, другое — прямое столкновение Россией», — комментирует Александр Ульянов.

«А там брать уже нечего. Все доброе и ценное в составе России», — считает Татьяна.

«Он делает НАТО стороной конфликта. Вообще идиот», — не выдержал Рыжий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тряпичный клоун

«Ага, сейчас. Бегут принимать в НАТО, что аж тапочки сверкают», — шутит Роман.

«Ну если их примут в НАТО, то это будет окончательным подтверждением того, что Зеленский отдал свою страну и её жителей под военный полигон», — написала Дарья.

«Их не имеют права принять», — добавил Youhji.

«Какую заявку? Польша и так в НАТО», — смеется один из участников обсуждения.

«Будут кандидатами в НАТО», — комментирует Натали, проводя аналогию с тем, что киевский режим является кандидатом на вступление в ЕС.

«Это значит, что они отказываются от прав на утраченные регионы и соглашаются с тем, что у них нет территориальных конфликтов. Так и запишем», — с сарказмом добавил Aludov.

«А НАТО это надо? Так-то ракеты к ним начнут прилетать», — прокомментировал Wookeelol.

«НАТО прям-таки мечтает получить ядерный удар по своей территории», — также не без сарказма пишет Sagent.

«Зеленскому чем-то нужно перебить информационную повестку. Наверняка половина [бывш. УССР] смотрела прямой эфир и этим четырём завидовала», — отметила Ирина.

«Кому вы там нужны, клоуны? Они и без этого неплохо воюют вашими шкурами, кидая подачки, чтобы главное не потухло», — комментирует еще один участник обсуждения.

«В НАТО не возьмут, Турция и многие другие будут против», — считает Kirill L.

«И это станет концом НАТО», — написала Alena.

«Не факт, что заявку одобрят. Никто не хочет умирать за [б. УССР], которую не каждый западный политик найдет на карте мира. У клоуна истерика приключилась!» — подытожил Роман К.