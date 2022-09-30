30 сентября в Москве состоялась церемония подписания документов о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая карта

Договоры о воссоединении с Российской Федерацией подписали президент России Владимир Путин, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие не сдерживали эмоции, оценивая это исторической событие.

«До слез! Осталось дело за малым — разбить супостатов», — написал Hypnotherapist.

«Люди с Днепра, Харькова и Одессы ждут», — добавила Luka S.

«Выстрадали! Наше трехкратное (два коротких и одно длинное): «Ура! Ура! Урааааааа!!!» — радуется Ninza Magic.

«История пишется на наших глазах… Я счастлив жить в эпоху Путина», — отметил zzz zzz.

«Они вернулись домой и конец всем, кто будет против», — отреагировал Я. Я.

«За нами правда, за нами Россия», — комментирует Elena.

«Поздравляю всех нас и наших людей с великим днём и великим возвращением», — добавил Pragmat.

«Сейчас вся страна кричит «ура»! Но особенно наши братья!» — написала Евгений.

«Радости нет предела, спасибо нашим ребятам-воинам», — поблагодарила Екатерина И.

«Главное сейчас — не расслабляться и не думать, что уже всё. Впереди очень много работы!» — пишет Михаил.

«Ура, я рада за людей очень. Донбасс намучился, добро пожаловать в нашу большую (самую большую, да) семью, мы все разные, иногда немного спорим, но в трудных моментах мы едины. С возвращением вас домой, мы вас ждали», — комментирует Татьяна С.

Официальное интернет-представительство президента России Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

«Я плачу от счастья. Мы так долго этого ждали», — добавила An. niya.

«Вернулась в 2014 год. Какой у нас в Крыму был праздник. Понимаю, какая радость у новых граждан России. С праздником!» — добавила Людмила Т.

«Слава России! Слава русскому оружию! Слава российскому воину-защитнику Родины! Слава российскому народу!» — радуется Александр.

«Это праздник со слезами на глазах! Русские дома! Добро пожаловать! Обнимаю каждого!» — написал один из участников обсуждения.

«30 сентября 2022 года. Эта дата войдёт в новейшую мировую историю! Поздравляю всех с этим праздником!» — отреагировал Сергей.

«Спасибо, Владимир Владимирович, мы никогда этого не забудем. Дай Бог, в добрый путь», — добавила Umbrella corporation.

«Мы стали больше, мы стали сильнее! Ура!» — пишет Irina.

«Не побоюсь сказать, что весь мир прильнул к экранам. Поздравляю всех нас!» — написала Irbis Iris.

«Слёзы от переполняющих чувств, от гордости!» — добавила Путятишна.

Напомним, 23–27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялся референдум о воссоединении с Россией. Воссоединение с РФ поддержало большинство жителей этих регионов.

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