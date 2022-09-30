Вслед за президентом США Джо Байденом отличилась и вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, которая, говоря о союзе Вашингтона и Сеула, назвала Южную Корею «Северной». Данная оговорка вызвала широкое обсуждение в интернет-пространстве Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

В ходе поездки в демилитаризованную зону Корейского полуострова вице-президент США объявила о стратегическом партнерстве Вашингтона и КНДР.

«У Соединенных Штатов очень важное сотрудничество, настоящий стратегический альянс с республикой Северная Корея. Крепкое и долговременное партнерство», — заявила Харрис.

Известно, что данное высказывание было сделано по время осуждения последовательных пусков баллистических ракет со стороны КНДР.

Сообщается, что американский политик не удосужилась исправить свою ошибку, продолжив говорить в тех же выражениях о Южной Корее.

Напомним, что в мае текущего года президент США Джо Байден также перепутал Южную Корею с Северной, сообщив о том, что КНДР поддерживает санкции против России. А в 2008 году бывшая губернатор Аляски Сара Пэйлин, участвуя в ток-шоу на радио, заявила о том, что Северная Корея является союзником США.

Посещая межкорейскую границу, вице-премьер США назвала КНДР «страной с жестокой диктатурой», незаконной программой вооружений и массовыми нарушениями прав человека.

Между тем 29 сентября сразу после того, как вице-президент США завершила поездку по Азии, Пхеньян запустил в сторону Японского моря две баллистические ракеты малой дальности. За последние пять дней КНДР трижды пускала ракеты.

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«Видимо, это месть со стороны Штатов», — предполагает jp19***.

«В открытую называть Южную Корею «Северной» — это дипломатическая катастрофа», — утверждает kjk7***.

Abendblatt.de Ким Чен Ын

«Пожилые люди часто ошибаются или оговариваются, это нормально…» — троллит khk1***.

«Это не ошибка! Это было сделано преднамеренно!» — считает ijet***.

«Это месть за ненормативные высказывания Юна?» — задается вопросом skdl***.

«Да надо было вообще по старинке назвать первым корейским государством «Кочосон», — смеется love***.

«Если КНДР — союзник, то Южная Корея — просто дружественная страна?» — недоумевает hoho***.

«Кажется, в наше время политики стали такими шутниками», — высказывает свои предположения bigb***.

«Если бы так оговорился Юн Сок Ёль, все бы сразу заговорили об импичменте», — предполагает fco1***.

«У вице-президента США тоже деменция?» — задается вопросом ksw2***.

«Она хоть знает, какую страну она посещает?» — интересуется sund***.

«Не повышайте ставки! Вы убиваете другие страны! А КНДР им нужна только для продажи оружия Южной Корее и Японии!» — высказывает will***.

«Если Южная Корея получит ядерное оружие, то мы сможем вздохнуть спокойно», — пишет ehan***.