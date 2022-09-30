О месторождении серебра на Новой Земле слухи ходили пятьсот лет, а может, и больше. Что на архипелаге не только серебро, но целая группа полиметаллов, узнали в XX веке. Сейчас месторождение называется Павловским, и разрабатывает его Первая горнорудная компания. Но речь с исполнительным директором Первой горнорудной Игорем Семеновым пошла не о месторождении, а об экспедициях писателей и художников, которые с этого года компания отправляет в Арктику на судах Росгидромета.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Российская Арктика в живописи

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику. Оказывается, не только с экскаваторами и буровыми вышками, но и с мольбертом.

Борис Шергин и Степан Писахов создавали эпос Русского Севера

Когда мы проводили масштабные геологоразведочные работы на Новой Земле и регистрировали Первую горнорудную компанию как резидента Арктики, я часто бывал в Архангельске. Через этот город начиная с незапамятных времен шло освоение Севера, и эпос Русского Севера создали здешние творческие люди. Борис Шергин и Степан Писахов «стояли на плечах» поморских сказителей, многие века ходивших в море с промысловиками, воодушевлявших их в тяжелейших условиях полярной ночи. Благодаря Шергину и Писахову Россия поняла смыслы Русского Севера.

В XIX веке Европа узнала Русскую Арктику благодаря картинам архангельского художника Александра Борисова. Этот молодой человек сопровождал на Севере будущего премьер-министра империи Сергея Витте, искавшего по воле императора удобную гавань для незамерзающего порта, делал зарисовки. Ездил на Новую Землю, писал картины недалеко от мест, где Первая горнорудная разрабатывает месторождение полиметаллов. Поколение наших отцов и матерей знало Арктику по «Двум капитанам» Вениамина Каверина. В последние десятилетия творческая традиция прервалась, и чтобы этот край воспринимался как неотъемлемая часть России, традицию надо восстанавливать.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Российская Арктика в живописи

Владимир Станулевич ИА REGNUM Российская Арктика в живописи

Моду на Арктику создали первооткрыватели и художники

В Архангельске два прекрасных музея — Александра Борисова и Степана Писахова. Я сходил в оба, на картинах Север «как живой». Но очень по-разному видели Арктику оба художника. У Борисова она суровая, даже трагическая, у Писахова — летняя, насколько можно цветная. Я спросил, почему такие крупные мазки на полотнах Борисова. «А вы попробуйте писать маслом на морозе!» — ответила экскурсовод. Это столкновение взглядов будило интерес, создавало моду на Север у художников. Борисов был ее родоначальником, Писахов манил последователей. Во многом из-за них двоих в XX веке Арктика не сходила с полотен русских и советских художников.

В Арктике нет буйства красок, но много оттенков

Арктика — на тонкого ценителя. Разнообразие красок невелико, богатство в оттенках, их сотни. Природа здесь не грубая сила, как кажется, а флегматичный великан, которому не до людей. Он правит исподволь, не ураганами и землетрясениями, а холодом, туманами и метелями. Но великан оставляет шанс Воле и Умению, есть чудесные примеры успеха людей, собравших силы и достигших цели в страшных обстоятельствах. На их примере надо объяснять, как жить в Арктике.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Российская Арктика в фотографии

Без молодежи будущее Арктики туманно

Если нынешние юноши и девушки не найдут в Арктике для себя привлекательности, не будут обсуждать прочитанные или увиденные приключения сверстников в краю белых медведей, будущее Севера туманно. Нельзя зарядить молодежь видением Арктики начала ХХ века, любимым Север сделают новые эмоции и мелодии. Мы думаем пригласить в экспедицию диджея, пишущего музыку. В «сносящую крышу» электронную мелодию Арктики органично можно вплести музыку всех народов Севера — русских, саамов, ненцев, якутов…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Российская Арктика в фотографии

Первая экспедиция уже состоялась

В августе 2022 года мы отправили первую, небольшую, творческую экспедицию в составе писателя Виктора Кирюшина, художника Рашида Сагадеева, фотографа Александра Полегенько и спецпредставителя федерального информационного агентства REGNUM Владимира Станулевича. Поход оказался потрясающим — одних высадок с судна на вертолете и катере было восемь — на Диксоне, мысе Стерлигова, островах Визе, Известий ЦИК, Хейса (Земля Франца-Иосифа), Новой Земле и Сосновце. Первая горнорудная сделала главное — мы уже не мечтаем о проекте, а развиваем его. Впечатлений много, идет их осмысление, которое превратится в картины, прозу, поэзию и фотожурналистику. Не меньших результатов мы ждем и от конкурса кандидатов в поход 2023 года.

Отбор в экспедицию будет не по знакомству, а по таланту

Арктике нужна пишущая, снимающая, рисующая молодежь. Она есть, но пока с трудом прорывается на «арктический пленер»: съездить на Север — дорогое удовольствие. Мы поможем этим малоизвестным талантам — попасть на экспедиционное судно можно будет по конкурсу, где критериями станут талант, работоспособность и дисциплина на судне. В жюри конкурсов войдут как «старшие товарищи» по перу и мольберту, так и заинтересованные в продвижении молодежи общественники.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Российская Арктика в фотографии

Владимир Станулевич ИА REGNUM Российская Арктика в фотографии

Зачем Первой горнорудной искусство?

Зачем мне, производственнику, заниматься творческими экспедициями? Без общественного признания своей работы трудно «ворочать горы». Как и художнику, производственнику нужно вдохновение, духовная поддержка людей в аудиториях, кабинетах, цехах. Мы ведь работаем для людей, для той же молодежи, для нашего Завтра.

Странно работать и без делового расчета. Мировые культурные связи одни из самых крепких, ценители искусства есть во всех странах мира. Когда мы выйдем на рынок, нашими послами будут писатели и художники, картины и поэзия.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Российская Арктика в фотографии

В Арктику только с товарищами

В Арктике ничего не добьешься в одиночку. Здесь нужен коллектив, плечо товарища. Я благодарен заместителю председателя Государственной думы РФ Петру Толстому и заместителю председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александру Спиридонову, избранному, кстати, в Архангельской области, за поддержку нашего проекта и помощь.

Товарищами нашего проекта стали Союз писателей России, Союз художников России, Русское географическое общество, метеорологи. Я благодарен, что их руководители поняли замысел, поверили и разделили с Первой горнорудной проблемы и успехи. Творческие союзы сильны своей репутацией и региональными отделениями, с их помощью мы надеемся провести отбор участников в экспедицию 2023 года. Надеюсь, проект получит поддержку и в других творческих союзах — добро пожаловать.