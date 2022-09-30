Сегодня, 30 сентября, четыре освобожденных области официально вошли в состав Российской Федерации. Британские СМИ продолжают называть прошедшие на территории освобожденных областей референдумы самопровозглашенными, фиктивными и притворными, а вхождение самих территорий в состав России — аннексией.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая карта

Журналист Пол Кирби написал: «Это событие очень напоминает российскую аннексию Крыма в 2014 году, за которой также последовал дискредитирующий референдум и кремлевское подписание, после которого прозвучала президентская речь к парламенту. Изначальная аннексия никогда не признавалась большей частью международного сообщества, и эта признаваться не будет».

Многие читатели BBC и пользователи социальной сети Twitter продолжают наивно верить антироссийской пропаганде и призывать к непосредственному участию Соединенных Штатов в конфликте на территории бывш. УССР. Соцсеть переполнена абсурдными комментариями о нелегальности и нелегитимности проведенных референдумов.

Среди комментаторов всё же есть те, кто считает непризнание референдумов западными правительствами установлением «двойных стандартов». Они не понимают: референдумы, поддерживаемые Россией, не признаются, а поддерживаемые Америкой — признаются.

«Если бы это сделали на Западе, то это было бы правильно и легитимно, но если это делает любая другая страна — она сразу плохая и злая. Почему западное правительство не заставило киевский режим прекратить издевательства над этническими русскими в стране? Почему они поддерживали дискриминацию против этническими меньшинствами на территории бывш. УССР?» — спросил @e_onyekachukwu.

Некоторые пользователи напомнили, что киевские власти сами виноваты в том, что сейчас территории входят в состав России. Они захотели войти в НАТО, они захотели нарушить Минские соглашения, они захотели поддержать нацистов.

«Был ли какой-то обязательный для исполнения договор, подписанный Кремлем и разрешающий поступить так, как произошло? Идите и почитайте Минские соглашения, которые подписали и Киев, и Россия, и Франция, и Германия. Киев решил проигнорировать этот обязательный договор. Все плохо осведомленные пользователи могут попробовать провести другую аналогию, потому что сравнение с Крымом — полный провал», — напомнил пользователь You.

Kremlin.ru Минские соглашения. 2015

В комментариях большое число пользователей не поняло, почему области решили войти до того, как они были полностью освобождены от киевских нацистов. Некоторые из них считают, что это был стратегический ход, который позволит убыстрить освобождение и превратить его в защиту своих территорий.

«Причина, по которой это так важно для России, является то, что эти регионы будут считаться российской землей. Так что технически они будут сильнее их защищать и могут призвать своих союзников, чтобы те их поддержали, а ВСУ технически будут вторгаться на территорию РФ», — написал @welsh_shaun.

Ряд комментаторов посоветовали ЕС одуматься и прекратить спонсировать ВСУ оружием, потому что теперь всем стало ясно, что Путин не блефует и Западу пора бежать, пока не началась настоящая война.

«Это очень опасный шаг в конфликте. Тут всё зависит от ответа. И очевидно, что он (Путин. — Прим. Д. С.) не блефует, он полностью понимает, что становление этих территорий частью России станет прямым посланием НАТО», — отметил @cosminscaziuc.

«Киевский режим проиграл. Я очень хочу, чтобы мое правительство это признало и поняло», — прокомментировал @SSvensken.

«Мне смешно, вы даже не представляете, насколько плохо всё будет в Европе. С экономической точки зрения у России всё будет намного лучше. И они уже почти выиграли. О каких проигрышах вы говорите? Проснитесь!» — обратился @ThomasHOOPER4.

Часть пользователей считает, что освобожденным территориям будет намного лучше в составе России, потому что здесь над жителями никто не будет издеваться, им обеспечат достойный уровень жизни и защиту.

«Так будет лучше, эти регионы пострадали и натерпелись многого от киевского режима, особенно с 2014 года», — прокомментировал @BNamukule.