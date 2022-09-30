История всегда была несправедлива к народу курдов. Согласно древнему персидскому эпосу «Шахнаме», этот народ произошёл из числа персов, вынужденных бежать из городов и потому ставших кочевниками. Отсутствие оседлого образа жизни привело к тому, что в XX веке, когда начали обрисовываться современные очертания границ между государствами Ближнего Востока, курды остались без своей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

Фактически места проживания курдов находятся на стыке границ четырёх стран: Ирана, Ирака, Сирии и Турции. Или же курды плотно зажаты между турками, арабами и персами. Но, увы, даже такая ситуация не привела к консолидации курдских племён, которые проводят независимую политику по построению национального государства.

Наибольшего успеха достигли иракские курды, сумевшие добиться создания собственной национальной автономии — Иракского Курдистана. На территории региона нашли убежище курдские движения и из соседних стран, в первую очередь — из Ирана и Турции. В Ираке укрылись «Рабочая партия Курдистана», которая считается террористическим движением в Турции, и «Демократическая партия Иранского Курдистана», в свою очередь запрещённая в Иране.

KurdekiBenav Бойцы Рабочей партии Курдистана

Турция неоднократно проводила военные операции, направленные на ликвидацию «курдской угрозы» у своих границ. Более того, Турция ввела свой военный контингент на территорию Иракского Курдистана и практически ежедневно наносит удары по объектам курдских партизан.

В случае с Ираном ситуация обстоит несколько иначе. Большинство иранских курдов проживают в приграничных провинциях Курдистан, Западный Азербайджан, Элам и Керманшах. Однако до поры вопрос национального самоопределения в регионе стоял не слишком остро. Даже более того — в 1980-е годы курды поддержали Иран в войне против Ирака, что привело к применению химического оружия против Курдистана.

Политический и экономический кризисы в современном Иране привели к тому, что местные курды (не без поддержки из-за рубежа) начали задумываться о создании своей собственной автономии. В числе групп, наиболее активных в Иране, можно назвать «Демократическую партию Иранского Курдистана», офисы которой…. находятся на иракской территории — в городах Эрбиль и Сулеймания.

В последние годы северный участок ирано-иракской границы превратился в маршрут поставок оружия и контрабанды. Иранские спецслужбы и армия регулярно проводят в приграничной зоне военные операции, уничтожая вооружённые группы.

Однако осенью 2022 года ситуация начала постепенно выходить из-под контроля. С начавшимися в Иране акциями протеста активизировалось и местное курдское подполье. В Тегеране не без оснований видят в этом руку иностранных спецслужб и заявляют, что снабжение протестующих идёт с территории Иракского Курдистана.

В связи с этим армия Ирана начала проведение военной операции на иракской границе. Артиллерийские удары наносятся по коридорам, которые контрабандисты используют для транспортировки оружия и завоза в Иран боевиков. В среду, 28 сентября, Иран нанёс серию ударов по штаб-квартирам курдских партий на иракской территории, заявив, что они используются иностранными разведками.

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Сложившаяся ситуация привела к тому, что Иракский Курдистан оказался де-факто меж двух огней: между Ираном и Турцией. Сложившаяся ситуация неожиданно открывает новые пути сотрудничества между Тегераном и Анкарой.

В сущности, ничто не мешает двум странам пойти на «окончательное решение курдского вопроса» — занять территории курдской автономии, защитить свои границы и ликвидировать местные ячейки курдских партий. Что-то подобное уже проводит Турция, так что прецедент создан.

Остаётся вопрос: что по этому поводу скажет правительство в Багдаде? Однако похоже на то, что арабская часть Ирака в принципе не будет возражать против того, чтобы у курдов начались проблемы. Правда, ситуация чревата тем, что в руки иностранных держав могут попасть нефтеприиски на иракской территории. Но если этот вопрос будет «провентилирован» с Багдадом — курды рискуют остаться меж двух огней в полном одиночестве.