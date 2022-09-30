Призыв к США российского посольства не сомневаться в решимости нашей страны защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами, нашёл широкий отклик в социальных сетях. В основном звучит «ядерная» тематика.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

«Они там, на Западе уже переходят все границы разумного», — заметила Марина Белякова.

«Скорее всего, США хотят применить свой секретный Boeing X-37. С него с орбиты сбросить ядерную бомбу», — считает Олег Гайдамако.

«А если мы напишем, что первый ядерный удар будет по Белому дому?» — парирует Сергей Васильев.

«Да задолбали уже эти США параноидальной пропагандой ядерных ударов РФ с целью оправдать будущее размещение ЯО США на территории киевских фашистов. Надо в доктрине прописать, что любые удары ЯО кем бы то ни было по РФ автоматически вызовут удары ЯО по США. США понимают, что без использования ЯО Россию не победить без прямого участия стран НАТО, вот и шлёпают про ЯО со всех щелей», — рассуждает Александр.

«Хочется спросить тех, кто стоит за престарелым и больным Байденом. Неужели вы настолько любите унижать, грабить народы и континенты, что запах денег и прикупа затмил вам разум и равняет с психически нездоровыми нацистами и фашистами?» — замечает Наталья Ареф.

«Неужели они настолько наивные, что думают, если наши ядерные ракеты взлетят, то не в их сторону? Им в первую очередь достанется», — считает Марина Татьянина.

«У них истерики, неадекватные выходки, потому что понимают — миропорядок меняется, власть уходит из-под ног», — считает Елена Котова.

«Нужна предупредительная акция, демонстрирующая реальную угрозу территории США. Нужен «Карибский кризис 2.0», — предлагает Александр Костелов.

«Обычными вооружениями с США нам не справиться. Придется задействовать все виды Вооруженных! Триаду! Это будет, если США сунутся к нам или выпустят по нам хотя бы пулю», — считает Валерий Сомов.

Mil.ru Пуск «Булавы»

«Понятно, что удар по территории США — это конец всему. Но вот с месяц назад Михаил Делягин (российский государственный деятель, экономист, политик и публицист — прим. ИА REGNUM) высказал резонную мысль: если для примера потопить авианосную группу, то Штаты, скорее всего, наложат… вето в штаны», — иронизирует Алексей Зайцев.

«США — зигота, пойдет на любую подлость от страха! У них каждый день сейчас — большая стирка штанов!» — поддерживает Людмила Малахова.

«Почему в США многие думают, что удар по Кремлю им поможет и что вообще удар ядерным оружием — это небольшой такой взрывчик, от которого можно спрятаться и отсидеться. У нас страна большая и есть флот и авиация, и не только. На дежурстве стоит не одна ракетка», — рассуждает Николай.

«Давно уже надо было развернуть в Америке агентурную сеть и разжечь там национальные войны, короче, сделать всё то же самое, чем их спецслужбы занимаются по всему миру… Только расшатав Америку изнутри и создав там хаос и войны на их континенте, можно говорить о возможности победить и свергнуть их гегемонию. Ядерная война — это путь в никуда», — считает Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что военные США не должны сомневаться в том, что Россия готова отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность, заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы разрабатываемых в США планах удара по российскому военно-политическому руководству, в посольстве выразили надежду, что это чей-то бред.

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