Хотя финансовые рынки и национальные валюты во всем мире разрушаются, военно-промышленный комплекс должен продолжать работать, и это означает, что нужно вливать больше и больше средств в киевский фонд для отмывания денег Slava, пишет колумнист The Dossier Джордан Счачтел.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

Пока правительство продолжает вторгаться во все аспекты жизни американцев, Конгресс США снова жалуется на невозможность выплатить долги. Несмотря на триллионы и триллионы долларов, напечатанных за последние пару лет, Вашингтон вновь столкнулся с нехваткой средств и приближается с «закрытию правительства».

Однако, несмотря на то, что американцам говорят, что ситуация крайне плачевная, деньги для киевского фонда Slava каким-то чудом находятся всегда. Ведь военно-промышленным корпорациям США Raytheon и Lockheed Martin — ой, мы имели в виду главе киевского режима Владимиру Зеленскому — нужна наша поддержка!

В ходе переговоров на этой неделе лоббисты и конгрессмены решили выделить Киеву еще $12 миллиардов. Проявляя нешуточные аппетиты к финансированию межславянских марионеточных войн примерно в 5000 миль от берегов Америки, Конгресс в результате решил выделить еще больше, чем те $11,7 миллиарда, о которых просил президент США Джо Байден.

В результате общая сумма влитых в Киев денег превысила $80 млрд, подсчитал The Dossier.

Значительная часть средств была направлена оборонным подрядчикам для закупки боеприпасов для нужд Киева, в результате чего целостность и функционирование ВС США оказались под угрозой из-за отсутствия финансирования дома. Байден также неоднократно отдавал деньги на поддержание правительства Зеленского и защиты экономики Киева, испытывающей трудности.

Как сообщает Associated Press, $12 миллиардов хватит только на три месяца, и Конгрессу США придется вливать в систему дополнительные средства уже в декабре.

Если Конгресс 30 сентября не примет законопроект о финансировании правительства (спойлер: они его примут), деятельность правительства в реальности не будет остановлена. Остановка работы правительства означает лишь временное прекращение работы всех служб, которые считаются несущественными. Конечно, мысль о сокращении штата бюрократии приводит законодателей в ужас, и они сделают все необходимое, чтобы партия осталась сытым и не подлежащим отчетности органом.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствущей публикацией.

«Они почти побили рекорд в $85 миллиардов, которые США оставили в Афганистане в виде оружия», — отмечает Jennings writes.

«Я помню, как служил в армии за границей в условиях надвигающегося закрытия правительства и пытался понять, где будет жить моя семья, если правительство не заплатит за аренду моего дома. Но у США нет проблем с выплатами этим жителям территории б. УССР; Это позорно. Эйзенхауэр был прав!» — указывает KC.

David Shankbone Бездомный в Нью-Йорке

«При наличии $12 млрд мы могли бы отапливать всю Европу в течение пяти лет. Но при ведении прокси-войн этого хватит только на три месяца. Если, конечно, только приблизительно 30% вооружений действительно прибывает в Киев. Так что в действительности мы получим около месяца безденежья и еще несколько новых миллионеров», — считает Greg Garcia.

«Мне нравится, что демокарты пытаются запретить ношение оружия в США, хотя это право защищено конституционно, но зато они отправляют тонны оружия Киеву. Это такой фальшивый кукольный спектакль, что становится еще более отвратительно», — негодует Michele.

«Эти махинации на порядок превосходят все предыдущие, поскольку теперь они открыты и признаны «приемлемыми» обеими партиями. Барабаны войны бьют, и партия хаоса готовится усилить свою игру как раз к промежуточным выборам. ЦРУ в полной мере участвует в марионеточной войне НАТО-стран, пытаясь заставить Россию подчиниться. Но Путину, наконец, это надоело. К чему это приведет, неясно, но я думаю, что ни к чему позитивному», — предупреждает Big Grey.

«Возмутительно! Нам нужны деньги здесь!» — восклицает Christina McAleer.

«Большая часть этих денег, не потраченных на боеприпасы, будет отмыта и возвращена семье Джо и еще нескольким людям. Они насилуют и грабят наш народ без его согласия. ВСЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ДОХОДАХ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ… А НЕ В ОВАЛЬНОМ КАБИНЕТЕ», — выделяет Linden.

«Туманность этих денежных потоков вызывает серьезную тревогу», — комментирует norstadt.

«Не было никакой подотчетности в отношении средств, выделенных Киеву; это наша прокси-война с Россией, и мы не победим. Единственные победители — это военно-промышленный комплекс и администрация Байдена, которая прячет все деньги у себя», — считает Stephanie S.