Подписанные российским президентом Владимиром Путиным указы о признании РФ независимости Херсонской и Запорожской областей общественность встретила с огромным воодушевлением.

ИА REGNUM Воссоединение Херсонской и Запорожской областей с Россией

«ЛНР и ДНР уже признаны, сегодня Херсон и Запорожье, а завтра все в составе России!» — отметил Евгений Григоров.

«Молодец, президент, так держать! Освободил людей от многолетнего киевского режима!» — считает Леонид Козлов.

«Круто! Просто не перестаю восхищаться нашим президентом, браво!» — поделилась Дарья Соболева.

«Лучший президент! Здоровья и всего самого наилучшего Владимиру Владимировичу!» — пожелала Ирина Петрова.

«Спасибо, Владимир Владимирович… Сохранили целостность России и спасли её от уничтожения со стороны Запада», — отметил Сергей Тушенков.

«Проведение референдумов — ещё одно преимущество России перед Западом: даже в таких условиях проводятся демократические процедуры. Потому как если бы проводили референдумы в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане — каков был бы результат? Афганистан как-то и без референдума проявил волю на присутствие иностранных войск», — напоминает Игорь Рогатин.

«Братья, мы долго ждали вашего возвращения! Становление единого славянского государства только начинается. Ванга не могла ошибиться!» — отметил Александр Сибиряков.

«Слава Отечеству! Слава России!» — отозвался Евгений Княгинин.

«Историческое событие. Люди России, некогда присоединенные к другой стране, вновь обрели независимость. Представляю, какая истерика начнется у англосаксов. Их корежило только при упоминании о чьей-то независимости», — отмечает Борис Ведмин.

Marion Golsteijn Порт в Херсоне

«Исторический момент!» — считает Евгения З.

«Замечательное, историческое событие! На этих территориях скоро исчезнут бешеные киевские неонацисты и жизнь нормальных людей станет улучшаться. Появится возможность учиться, работать, растить детей, строить их будущее без оглядки на западные псевдоценности», — считает Яна.

«Зеленский, вот и пришло время бежать куда подальше, а то твой народ тебя порвёт, как Тузик грелку», — иронизирует Д.

«Наркоману Зеленскому пора включать голову, пока Путин не признал независимость Киева», — считает Л.

«И правильно сделал наш президент, чтобы не было к ним никаких вопросов, молодец, снова всех переиграл. Как бы Зеленский ни бесился, но эти регионы будут в составе России», — считает Семен Якушкин.

«Сначала признать независимость, а затем — принять в состав. Все как и полагается. Я рада за то, что наши соотечественники домой возвращаются, подальше от укронацистского режима!» — отметила Ирина Соболева.

«Виват, Россия! Вперед, славяне! Пора домой, Донбасс!» — напутствует Юрий Сармат.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей