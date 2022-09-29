Администрация президента США Джо Байдена подписала несколько контрактов на общую сумму $41 миллион с либеральной некоммерческой организацией Acacia Center for Justice, помогающей нелегальным иммигрантам избежать депортации на фоне обострения иммиграционного кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница между Мексикой и США

Базирующаяся в Вашингтоне организация получила шесть контрактов на предоставление «юридических услуг» от министерства юстиции. При этом всего несколько месяцев назад, 29 июля, правительство освободило Acacia Center for Justice от уплаты налогов.

Американские интернет-пользвоатели крайне негативно восприняли данную новость, пожаловавшись на то, что Байден продолжает спонсировать расселение нелегалов в Штатах на деньги налогоплательщиков. Свое мнение они выразили под соответствующей публикацией Fox News.

«Когда же кто-нибудь положит конец или хотя бы установит контроль над этими президентскими подачками, называемыми исполнительными приказами? Я знаю, что они продолжаются уже долгое время, но сейчас речь идет о миллиардах и даже триллионах незаконных расходов», — указывает dhpdx.

«Администрация Байдена должна немедленно прекратить тратить деньги на нелегалов до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность границы. Федеральное правительство отказалось от защиты Соединенных Штатов. И это должно рассматриваться как основание для импичмента», — пишет liberty1776-wethepeople.

«Таким образом, налогоплательщики не только оплачивают нелегалам медицинские услуги, проживание, питание и т.д., теперь мы платим за то, чтобы юрист помог им въехать в страну и получить все эти бесплатные вещи», — негодует makesense181.

«Звучит потрясающе. Мало того, что Байден игнорирует безопасность границ и пытается убедить всех, что никакого пограничного кризиса не существует… он также активно финансируют группы, выступающие за полностью открытые границы», — осуждает ilikegunsandreligion.

«Конфликт интересов. Президент должен исполнять наши законы. А не напрямую бороться с ними», — подчеркивает hadtowalkaway.

«ЭТО НЕ ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Мы уже давно достигли той точки в этой стране, когда налоговые доллары используются легкомысленно. Это неприемлемо и должно быть прекращено СЕЙЧАС», — требует thisnameisavailable.

«Спасибо, Джо. Больше денег для нелегалов, в то время как американцы страдают. И это в дополнение к тому, что наше правительство взяло Киев на постоянное иждивение за деньги американских налогоплательщиков», — злится diane325.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Позвольте мне начать с того, что если кто-то захочет защищать нелегалов от депортации, делайте это за свой счет. Мы, народ, хотим прозрачности за каждый пенни налогов, которые Байден взял у нас. Я лично хочу, чтобы правительственные «книги» были открыты, и каждый пенни был учтен. Полная прозрачность для всего. Мы должны видеть, куда был потрачен каждый пенни, кто и почему принял решение о его расходовании», — просит Meb.

«Как насчет того, чтобы потратить наши налоговые деньги на охрану границы, а не на адвокатов, которые защищают лиц, нарушивших наши законы и незаконно въехавших в страну? Нелегалы и так уже сильно истощают услуги, предназначенные для наших собственных людей, теперь еще и это», — недоумевает nyko607.

«Вы шутите!!! Мои налоги идут юридическим фирмам, которые помогают нелегалам попасть в эту страну? Кто-то должен подать иск, и как можно скорее», — считает chasepointer100.

«Это меня возмущает. Я не хочу, чтобы деньги налогоплательщиков шли этой группе», — указывает keax.

«Денежный фонд в $41 миллион! Президент дает деньги на защиту нелегалов, нарушающих законы», — возмущается JustReal722.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Деньги

Ранее начальник пограничного патруля США Рауль Ортиз под присягой заявил, что миграционная политика президента Джо Байдена не предусматривает никаких действительных наказаний для нелегальных мигрантов, и это спровоцировало беспрецедентный наплыв нелегалов на границе, которые каждый день пробираются внутрь страны.

Начальник патруля с 31-летним стажем работы в правоохранительных органах подчеркнул, что, по его мнению, миграция на южной границе будет расти экспоненциальными темпами, поскольку не существует никаких реальных мер для сдерживания потока мигрантов, хлынувших в США.