Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский удалил из своего микроблога в социальной сети Twitter пост, в котором он благодарит США за ЧП на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Польша

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «Вконтакте». Многие участники обсуждения отметили, что «интернет помнит всё». Были и те, кто предположил, что политик получил «нагоняй» за свой твит и вынужден был его удалить. Иные считают, что действие Сикорского лишь подтверждает виновность США.

«Что ж удалять-то? Такой смелый! У них ведь демократия! Высказал своё мнение, поблагодарил США», — с сарказмом написала Рита Х.

«Хозяин по башке холопу настучал…» — добавила Елена К.

«Значит, 100% это дело рук США», — прокомментировал «Белый Медведь».

«Только интернет помнит всё», — смеется Надежда К.

«То, что у него хватило мозгов изначально написать такой твит, уже очень многое говорит об умственных способностях европейских политиков», — заметил Mark K.

«А что такое? Стыдно стало?» — спросила Kat.

«Этим он только подтвердил, что это США», — написала Tesla shortseller.

«Слово не воробей. Вылетит — не поймаешь», — прокомментировал Фома Фомич.

«Холоп неосторожно побежал впереди пропагандистского паровоза хозяев», — добавил Aleksey.

«Но интернет помнит всё. Вот теперь… вывернутся американцы, чтобы нас обвинить. Но пуля вылетела… Спалил», — пишет Людмила.

«Давно известно, что опаснее дурака только инициативный дурак», — отметил Victor.

«Интернет всё помнит. Твит удалил, а копии остались. Всё запротоколировано. «Рукописи не горят!»©», — отреагировал Satori.

«Видать, от заморских хозяев подзатыльник получил!» — смеется A. D.

«Идиот-подхалим хуже врага», — иронизирует Михаил Т.

«Команда «место» поступила!» — с сарказмом добавил Валерий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки

«Получил по шапке, болван», — написала Margarita.

«Поздно, уже все прочитали и всё поняли», — пишет Надежда.

«Лизнул раньше времени», — смеется Надежда Р.

«Этого идиота забыли предупредить, что обвинять в этом будут Россию», — подытожил Vlad.

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