Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его новой миссией является борьба с политической программой Демократической партии по «либеральному пробуждению армии», то есть реформирование вооруженных сил, главной целью которых раньше являлось отстаивание интересов военной машины стоимостью в триллион долларов таким образом, чтобы они стали отражением новых либеральных ценностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Майк Помпео

Выпускник Вест-Пойнта и офицер армии, служивший в Германии во время холодной войны, Помпео начал кампанию против «политики пробуждения», в рамках которой администрация президента США Джо Байдена учит военных политкорректности, а также принимает в ряды ВС трансгендеров и других членов ЛГБТ-сообщества.

Политик уже создал для своей кампании новый веб-сайт и две рекламы.

«Американская безопасность и безопасность наших семей лежат на плечах наших мужчин и женщин в военной форме. Их подготовке не должны угрожать политически мотивированные программы левых. Это имеет значение. Пробужденные военные — это слабые военные», — заявил Помпео, который в прошлом занимал пост директора ЦРУ.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Вот человек, за которым могли бы пойти военные, если бы он стал главнокомандующим. Я все больше и больше склоняюсь к тому, чтобы голосовать за него в 2024 году», — пишет turkeybird.

«Задача военных — вести войны и защищать США от всех врагов. Я провел 20 лет в армии (1960-1980) и раньше рекомендовал молодым людям вступать в армию. Сегодня я больше не рекомендую никому идти в армию», — делится sfcrete7.

«Давно пора!!! Мой отец служил на флоте, мой муж — ветеран ВВС, а мой сын — действующий военнослужащий ВВС. Спасибо Майку Помпео!» — восклицает bchildsrn.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Аминь, честь превыше всего. Верните ценность нашим военным. Хотя многие вступают в армию по разным причинам, они все равно сражаются за нас, за Америку!!! Мой отец был подполковником ВВС в отставке. Он, наверное, сейчас трясется в своей могиле из-за этих ЛГБТ-реформ. Он также был коренным американским индейцем и гордился тем, что он республиканец. Боже, благослови Америку!» — восклицает kingcobra.

«Помпео абсолютно прав в отношении наших «проснувшихся» военных. Я видел слишком много молодых людей, которые ушли из армии, и одной из главных причин их ухода было повышение по службе женщины, но не за ее заслуги, а за ее пол. Продвижение по службе должно осуществляться строго по заслугам, а не из-за чьего-то пола, расы или политических идей», — подчеркивает JimboPennington.

«Военные должны продвигаться по службе только на основе заслуг или системы меритократии», — подчеркивает ihatetexaswithapassion.

«Я ушел в отставку из армии в 1999 году. В то время подавляющее большинство военных были консерваторами. Это просто природа людей, готовых отдать жизнь за свою страну. Если республиканцы возьмут Конгресс и президентство, им нужно очистить верхние эшелоны Минюста и Минобороны», — пишет fcmarker.

«И будем надеяться, что у Помпео получится. Нашим военным руководителям, генеральному секретарю и председателю, кажется, натянули повязки на глаза», — рассуждает dt10.

«Если военные не сосредоточены на защите нашей страны, мы в беде», — переживает jelly266.

(сс) The U.S. Army Солдат армии США

«Майк Помпео был не просто выпускником Вест-Пойнта — он был первым в своем классе!» —напоминает cathyjs.

«Слова «либерально пробужденный» и военные не должны быть в одном предложении, никогда», — указывает LHS72.

«Байден и демократы ослабили нашу нацию почти до точки невозврата», — убежден thomas37 164.

Напомним, что во время ЛГБТ-тренинга в академии ВВС США в Колорадо курсантов попросили отказаться от таких слов, как «мать» и «отец», отдавая предпочтение гендерно нейтральному языку при описании людей.

«В некоторых семьях есть только родители-одиночки, бабушки и дедушки, приемные родители, две матери или два отца. Так что лучше использовать слова «родитель» или «опекун» вместо «мать» и «отец», — говорится в презентации тренинга.

Также предлагалось заменить слова «парень» или «девушка» словом «партнер».