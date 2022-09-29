Редактор американского новостного сайта The Grayzone Макс Блюменталь осудил превысившее $80 млрд финансирование киевского режима Вашингтоном, указав, что Киев стал новой крупнейшей «прачечной» США для отмывания денег после Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«США направляют еще $12 миллиардов полевым командирам Киева, в результате чего общая сумма военной и гуманитарной «помощи» киевскому режиму превысила $80 миллиардов. Добро пожаловать в постафганскую прачечную», — писал журналист в Twitter.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили его пост.

«США шлют все эти щедрые подачки Киеву, в то время как бездомным и получателям продовольствия в Штатах становится все хуже», — осуждает @Lkseng3.

«Никто не посылает деньги Киеву. США посылают им устаревшее военное оборудование, которое, скорее всего, никогда больше не будет использоваться», — отвечает @pizdoboldestroy.

«Нет смысла посылать ни оружие, ни деньги, потому что Россия и так может надрать вам задницу…» — предупреждает @sonofBon.

«Америка просто создает ситуацию, в которой она планирует лживо заявить, что Россия использовала ядерное оружие… Америке не нравится народ Киева… она просто хочет сохранить конфликт в Европе… если бы США действительно нравился Киев, они бы послали туда свою армию… но они этого не делают…» — рассуждает @sonofBon.

«А потом США заберут активы Киева в счет погашения долгов…» — предсказывает @Angelo4justice3.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Хорошая новость заключается в том, что люди, которые в итоге получат деньги от этого, хотят их потратить. Так что третья мировая война сейчас им невыгодна», — отвечает @PieterMoorer.

«Последствия американской «помощи»: 1) американские военные подрядчики получают аванс; 2) национальные активы Киева передаются Америке в качестве оплаты», — комментирует @RebeccaYChan.

«Это 10% нашего военного бюджета, а год еще даже не закончился», — подчеркивает @ByXoxolulz.

«Этого не произошло бы, если бы Киев соблюдал Минские соглашения и не устраивал геноцид этнических русских в Донбассе», — пишет @p_brotherton.

«Большая часть денег уходит военно-промышленному комплексу США. «Помощь» Киеву — лучший способ перевести деньги налогоплательщиков в частные корпорации», — уверен @tiredcitizen.

Напомним, что ранее Блюменталь предположил, что подрыв магистралей газопровода «Северный поток» является актом государственного терроризма со стороны США.

Данное заявление Блюменталь сделал в ответ на пост в Twitter экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который опубликовал фотографию поврежденной магистрали и написал: «Спасибо, США».

«Польский супруг неоконсерватора Байдена/доверенное лицо Хиллари Клинтон @anneapplebaum восхваляет атаку на «Северный поток» в качестве государственного террора США, который обречет миллионы европейцев на холодную зиму», — написал Блюменталь.

Начальник патруля с 31-летним стажем работы в правоохранительных органах подчеркнул, что, по его мнению, миграция на южной границе будет расти экспоненциальными темпами, поскольку не существует никаких реальных мер для сдерживания потока мигрантов, хлынувших в США.