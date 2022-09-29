Заявление главы представительства Луганской Народной Республики в Москве Родиона Мирошника о том, что, по предварительным данным, не менее 30 человек, включая детей, погибли при обстреле киевскими нацистами колонны беженцев в Харьковской области, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

«Вот она какая — любовь Зеленского к своему народу», — отметил Вячеслав С.

Многие пользователи не нашли слов, чтобы описать свои эмоции от этой информации. Граждане считают, что киевский неонацистский режим состоит из людоедов, которые проводят политику геноцида даже в отношении собственных людей.

«Какие же нацисты ублюдки!» — написала Маруся К.

«ВСУ — это военные преступники, террористы. Они подлежат полной ликвидации», — считает Евгений К.

Некоторые комментаторы отмечают, что после таких новостей не остаётся сомнений в том, что специальная военная операция не может быть завершена даже после освобождения всей территории Донбасса от нацистских оккупантов.

«Выродки. Вот поэтому мы и пойдём до конца, чтобы сломать этой гадине нацистской хребет», — указывает Маша Г.

«Террористы, убивающие мирное население, будут ликвидированы армией России. Это бесповоротно, это скоро произойдёт», — убеждена Ирина П.

«Нужно искоренять нацизм, потому что это то зло, которого быть на Земле просто не должно», — поделился своим мнением Захар Б.

Часть людей удивлена, что такие ужасные преступления не заинтересовали Организацию Объединённых Наций (ООН), члены которой устраивают истерику по любому чиху со стороны России.

«Почему этого не показывают в зарубежных СМИ?! Почему это не обсуждают в ООН?!» — спрашивает Артур Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слепцы

«ВСУ творят ужасные вещи, но ООН всё равно! Сколько ещё мирных граждан должно погибнуть, чтобы все эти мировые структуры по правам человека глаза раскрыли?!» — задаётся вопросом Геннадий З.

Ряд пользователей указывает на то, что у хозяев Киева напрочь сорвало башню и теперь ему поручено задание терроризировать вообще всех жителей на территории бывшей УССР.

«Я так понимаю, что на смерти обычных людей, детей уже всем абсолютно наплевать, кроме России, да? У Европы своих проблем выше крыши: инфляция, кризис, отсутствие энергии как таковой. Штатам подавно плевать, на их счету уже сотни тысяч смертей таких же мирных людей. Для них это способ контроля и гегемонии. Но всё-таки… люди-то тут при чём? Всё, что могут ВСУ, — это бомбить натовским оружием по мирным. Притом делается это с позволения всего «цивилизованного» мира!» — ужасается Юлия М.

«Это всё делают американцы, а киевские боевики лишь исполняют приказы. Их план — путём террора запугать мирное население, чтобы оно им подчинялось. Но люди не хотят ходить под нацистами, они хотят в Россию!» — указывает Антон Ф.

Нашлись и те, кто призвал российское командование отбросить полумеры и всё-таки ударить по пресловутым центрам принятия решений киевского неонацистского режима.

«Ударьте по Киеву, по центрам решений уже. Хватит их жалеть!» — призывает Екатерина К.

Напомним, 29 сентября глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник написал в своём Telegram-канале о том, что, по предварительным данным, не менее 30 человек, включая детей, погибли при обстреле киевскими нацистами колонны беженцев в Харьковской области.