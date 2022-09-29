Заявление главы Всемирного банка Дэвида Малпасса о том, что его структура направила $11 млрд на поддержку киевского неонацистского режима, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Многие пользователи были шокированы решением Всемирного банка — структуры, которая финансирует нацистов, прекрасно отдавая себе отчёт, что эти деньги будут разворованы киевскими элитами, как они это уже не раз делали с прошлыми траншами западных стран.

«С таким спонсированием якобы военной инфраструктуры Киева на поле боя уже должны выходить терминаторы с лазерами из рук и джедайскими мечами», — считает Иван С.

«С такими вложениями [бывш. УССР] уже должна на Эмираты быть похожа, да только как всё загнивало в этом нацистском государстве, так оно гнить и продолжает», — подметила Леся Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Всемирный банк мог бы отделаться хотя бы помощью беженцам с бывшей УССР, но структура решила просто накачать высокопоставленных нацистов миллиардами долларов.

«Стоит только подумать: с такими деньгами можно было каждому [жителю бывш. УССР] такую райскую жизнь устроить! Города в порядок привести, новые отстроить, производства новые запустить, социалку сделать мощную. Что в итоге? Где все эти деньги? И не говорите, что в армию вбухали. Нацики как пользовались старым ржавым вооружением, так им и продолжают довольствоваться», — указывает Фёдор И.

Ряд пользователей указывает на то, что после такого транша Россия может официально признать Всемирный банк спонсором терроризма, поскольку поддержку он осуществляет отмороженным нацистам, уничтожающим свой же народ.

«Всемирный банк — спонсор терроризма! Киевский неонацистский режим уничтожает мирных жителей [бывш. УССР]. Всемирный банк поддерживает геноцид!» — пишет Светлана Т.

Часть людей полагает, что даже до фронта эти деньги не дойдут. Все они осядут в карманах высших должностных лиц нацистского государства.

«Куда им там столько? Зеленский опять ведь всё в карман загребёт и на наркоту потратит», — указывает Мария Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бессонница

«Всемирный банк только что спустил немаленькую сумму в унитаз, так как все эти деньги сейчас Зеленский и Ко растащат по офшорам своим», — отметил Матвей Ш.

«Вот это распил бабла не по-детски! И кто-то ещё думает, что Запад действительно хочет закончить эту войну? Всё же просто замечательно, сказочная ситуация: русские с [жителями бывш. УССР] уничтожают друг друга, а на этом воруют и зарабатывают все кому не лень», — пишет Progressor W.

Нашлись и те, кого волнует вопрос о том, собирается ли киевский неонацистский режим возвращать в будущем такие баснословные суммы денег своим «помощникам».

«Интересно, а Киев собирается вообще когда-нибудь возвращать этот долг?» — спрашивает Аксинья З.

«Чем отдавать будут? Уже и так всё перезаложено, даже земля вся скуплена», — отметила Людмила А.

Напомним, 29 сентября глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил в ходе своего выступления на конференции в Стэнфордском университете о том, что его структура направила $11 млрд на поддержку киевского неонацистского режима.