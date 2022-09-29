Утром 21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Уже неделю люди получают повестки, выявлены ошибки, идёт работа над их устранением. Редакция ИА REGNUM собрала наиболее популярные вопросы и официальные ответы на них.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

1. Зачем проводится мобилизация и что это такое?

Согласно Федеральному закону № 31-ФЗ, мобилизация — это комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации и её субъектов, органов государственной власти и Вооруженных сил на работу в условиях военного времени.

Мобилизация в России может быть общей или частичной. В первом случае она касается всех граждан РФ, а во втором — только отдельных регионов или категорий граждан, которые определяются согласно нормативным правовым актам президента и Правительства Российской Федерации.

21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация. По словам главы министра обороны РФ Сергея Шойгу, такое решение было принято для того, чтобы закрепить и контролировать территории, находящиеся за линией фронта.

2. Кто будет призван по частичной мобилизации?

Указ президента от 21 сентября 2022 г. «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» не приводит конкретных категорий граждан, которые подлежат призыву. Однако в официальном обращении Владимира Путина был чётко определён круг людей, кто будет мобилизован в первую очередь.

Это будут граждане, ранее проходившие службу в рядах ВС РФ, находящиеся сейчас в запасе, а также имеющие опыт и необходимые военно-учётные специальности (ВУС).

Призыву подлежат:

· рядовые, сержанты — до 35 лет;

· младшие офицеры — до 50 лет;

· старшие офицеры — до 55 лет.

По данным Минобороны РФ, к приоритетным ВУС относятся:

· артиллеристы;

· стрелки;

· танкисты;

· водители;

· механики-водители.

Ещё имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами до 45 лет с соответствующими военно-учетными специальностями, а также медработники. Но потребность в таких специалистах минимальная.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

3. Какие категории годности подлежат призыву по мобилизации?

Согласно порталу «Объясняем. РФ», в период частичной мобилизации призыву подлежат граждане с категориями А, Б, В.

Всего существует пять категорий годности к военной службе:

· А — годен;

· Б — годен с незначительными ограничениями;

· В — ограниченно годен;

· Г — временно не годен;

· Д — не годен.

4. Сколько призовут и в каком порядке?

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. граждан, находящихся в запасе. Это около 1% от общего мобилизационного ресурса.

ИА REGNUM Порядок призыва на службу

5. Какие сроки частичной мобилизации?

В соответствии с Указом президента РФ от 21.09.2022 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», заключённые контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации.

Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает президент РФ.

6. Отправляют ли призывников в зону СВО?

Военнослужащие по призыву («срочники») направляться для участия в специальной военной операции не будут.

7. Как приходит повестка?

Повестку может вручить только сотрудник военного комиссариата или уполномоченное им лицо. Она вручается лично в руки под подпись того гражданина, на кого она выписана.

8. Куда явиться?

После получения повестки призывник обязан прийти в военный комиссариат. Срок и время явки указываются в документе.

Астраханская область портал органов власти Военный комиссариат Астраханской области

9. Какие документы нужно иметь при себе?

С собой необходимо иметь:

· паспорт;

· военный билет;

· учетно-послужную карточку;

· мобилизационное предписание или повестку.

Также в комиссариат нужно взять удостоверение на право управления автомобилем и другой техникой (при наличии).

Специалистам продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения нужно иметь при себе санитарную книжку.

10. Какая будет ответственность за неявку по повестке?

Ответственность за неявку по повестке наступает после её получения. Наказание за уклонение от мобилизации регулируется ст. 21.5 КоАП РФ, предусматривающей штраф от 500 до 3000 рублей, а также ст. 328 УК РФ, по которой уклонист наказывается штрафом до 200 тыс. рублей и лишением свободы на срок до 2 лет. 21 сентября Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за военные проступки. Теперь неявка по повестке и дезертирство (неявка по повестке без уважительных причин дольше 1 месяца и самовольное оставление места службы в период мобилизации или военных действий) караются лишением свободы от 5 до 10 лет.

Уважительными причинами считаются:

· получение заболевания или увечья, повлекшего утрату работоспособности;

· тяжелое заболевание родных (отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя) или присутствие на их похоронах;

· обстоятельства, не зависящие от гражданина, или препятствия непреодолимой силы;

· и другие причины, которые призывная комиссия или суд признают уважительными.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

11. Получил повестку и сразу собирать вещи?

Мобилизованные в обязательном порядке проходят медицинский осмотр в военкомате. После чего проверяют ещё раз, подходит ли человек под критерии мобилизации.

12. Какие болезни служат поводом для отказа от мобилизации?

Полный список болезней, которые могут стать основанием для освобождения от службы, указан в «Положении о военно-врачебной экспертизе».

13. Что можно взять с собой на мобилизационный пункт?

Мобилизованный будет обеспечен всем необходимым для несения службы.

Однако мобилизованный при желании может взять c собой:

· предметы личной гигиены;

· термобелье;

· батарейки (разные);

· фонарик;

· походную сидушку;

· подшлемник (спортивная шапка);

· перчатки тактические;

· теплоиды (химическая грелка);

· мультитул (многофункциональный компактный инструмент).

Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое. Уже есть регионы, в которых дополнительно мобилизованным выдают рюкзак с аптечкой и снаряжением, например в Нижегородской области.

14. Проходят ли призванные по мобилизации обучение?

Да, граждане обязательно проходят дополнительную боевую подготовку для восстановления своих навыков. Обучение занимает от двух недель до месяца.

За это время проходит дополнительный отбор и проверка. Призванных по ошибке или имеющих заболевания отправляют домой.

Официальный портал Правительства Ростовской области Частичная мобилизация

15. Что будет с рабочим местом мобилизуемого?

Исходя из внесённых поправок в Постановление правительства РФ от 30 марта 2022 г. № 511 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году», работодатели обязаны сохранить за мобилизованным рабочее место. Трудовые договоры не будут расторгаться — их приостановят на время прохождения работником военной службы. Пока он не вернётся обратно, работодатель может принимать временных работников на его место.

16. На каких условиях частично мобилизованные будут нести военную службу и положены ли им какие-либо льготы?

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

Сумма выплат зависит от воинского звания мобилизованного, а также должности, на которой он будет выполнять свои обязанности.

При расчете денежного довольствия участников СВО учитываются и дополнительные выплаты:

· два оклада по воинской должности в сутки;

· суточные выплаты за службу за пределами РФ;

· денежное довольствие.

А также дополнительные выплаты за участие в активных наступательных действиях (например, за уничтожение военной техники противника и прочее).

Все участники боевых действий получают статус ветеранов и связанные с ним федеральные и региональные льготы:

· ежемесячную денежную выплату;

· компенсацию по оплате ЖКХ;

· преференции по пенсионному обеспечению;

· освобождение от налога на имущество (на один объект каждого вида);

· бесплатный проезд, лекарства и путевки в санатории.

В случае ранения, военный получит выплату (в зависимости от тяжести) от 500 тыс. до 1 млн рублей. В случае его гибели семье полагается 3 млн рублей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе

17. Какие категории граждан не подлежат призыву по мобилизации?

В соответствии с нормативными актами Российской Федерации не будут призываться:

· забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение;

· граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса (на период работы в этих организациях);

· граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;

· граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;

· граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;

· граждане, имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

· граждане, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

· граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

· граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

Согласно данным Минцифры России, под мобилизацию не подпадают:

· специалисты в сфере IT;

· российские операторы связи;

· организации в сфере информации;

· организации, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка;

· сотрудники оборонных предприятий.

Но только те, кто имеют высшее образование по специальности и работают полный день.

Министерство обороны Российской Федерации Диплом

18. Что будет с кредитами мобилизуемого?

28 сентября 2022 года Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.

19. Можно ли уезжать со своего места регистрации?

Как пояснили в Минобороны РФ, поскольку мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. То есть передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов.

20. Отбирают ли у мобилизованных сотовые телефоны?

Нет, отправляясь в воинскую часть или в учебку, мобилизованному не запрещается иметь при себе мобильный телефон.