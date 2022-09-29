Практика последних лет показывает: Россия каждым решением и действием пытается достичь комплексного, синергетического эффекта. Истинные задачи иногда не заметны и проявляются лишь со временем. Нельзя считать исключением и специальную операцию на территории бывш. УССР. Объявлены её цели — нейтрализация военной угрозы путём денацификации и демилитаризации киевского режима, а также освобождение республик Донбасса. Они важны, однако можно предположить, что Москва стремится достичь большего.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Геополитическое обострение

Спецоперация привела к пересмотру отношений России и Запада и усилению антироссийских санкций. Вашингтон и Брюссель, по сути, возвели с западных границ нашей страны новый железный занавес — информационный, экономический, идеологический. Это обнулило все элементы мягкой силы, которые тонкой паутиной много лет окутывали Россию. Изменения случились по всем фронтам. Либеральная оппозиция разом оказалась вне закона, поскольку в условиях конфронтации ей пришлось показать истинное лицо, обслуживая интересы прямого врага. Потеряли силу СМИ-иноагенты, лидеры антирусских мнений. Напротив, народ увидел в них не правдорубов, а угрозу и сплотился вокруг объединяющих идей.

Экономические санкции привели к тому, что слабому российскому бизнесу вновь стал доступен внутренний потребительский рынок, поскольку иностранные производители, от которых зависела торговля, покинули страну. Уходят из России и ряда международных расчётов доллар и евро, уступая место национальным валютам.

Александр Погожев ИА REGNUM Российское производство одежды

Появился шанс перестать быть страной-бензоколонкой, поставляющей за бесценок своё сырьё на мировые рынки. Эта роль когда-то погубила СССР, поскольку привела к критической зависимости от импорта. Сейчас привычные каналы поставок энергоресурсов и других добываемых из недр товаров оказались нарушены, что привело к скачку цен на них на международных рынках. Страны Запада, строившие свой бизнес на дешёвых российских ресурсах, идут к коллапсу. При этом Россия всё равно отыщет рынки сбыта в тех странах, которые стремятся к экономическому росту и конкуренции с США и Евросоюзом. А также на внутреннем рынке, до которого раньше не было дела.

Нанесён удар по системным либералам, прозападным элитам и коррупционерам, которым прежде удавалось всех обманывать. Нарушена схема, при которой из России выводились легальные и незаконные прибыли. Они конвертировались в яхты, виллы, престижное образование, предметы роскоши, что обогащало Запад и оставляло наш народ в бедности. Сейчас возможности двойной игры снизились, встал вопрос: а вы, собственно, с кем?

Запад разрушил все свои достижения в постсоветской России. Разрубил оковы и освободил нашу страну. Москва бы сама не справилась — слишком многое ей нужно было бы преодолеть. Пришлось бы тушить пожар народного гнева. А сейчас достаточно пожать плечами и указать пальцем на того, кто всё устроил.

Алексей Колчин ИА REGNUM За Россию!

Оздоровление России

Как уже сейчас меняется общество? Формируется каста воинов. Не чиновников от силовиков в красивой форме, с погонами и при зарплате, а участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ЧВК. Совсем скоро такая группа людей разрастётся до сотен тысяч. Их навсегда свяжет боевое братство.

Что немаловажно, эти люди будут иметь высокие доходы (из открытых источников — от 200 тыс. рублей или примерно от 3,5 тыс. евро в месяц) и, очевидно, станут не только нравственным примером, но и привилегированной группой в потребительском понимании. Солдатам понадобятся дома, машины, мебель, другие предметы быта и многое другое. С точки зрения рынка новое явление по ряду критериев напоминает «вертолётные деньги», которые приходят из ниоткуда и увеличивают спрос. Но большие рубли воину, конечно, даёт не случайность, а благородная доблесть.

Прежние элиты либо примут новую реальность и перестроятся, либо с позором сбегут. Сойдут, как выступивший при борьбе иммунитета пот. Агенты Запада — пропагандисты, коррупционеры, сибариты-бизнесмены — и вовсе оказались в сложном положении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перемётные птицы

Проходит стресс-тест экономика. Очищаются от коррупционных схем госзакупки, по крайней мере, связанные с оборонкой. Участники потребительских рынков меняют схемы логистики. А ведь это важнейший процесс! Предыдущие каналы поставок созданы без субъектности России западными корпорациями. Нам всё сказали за нас: что есть, на чем спать, какую одежду носить, где и как отдыхать. И сейчас идёт не только перенаправление потоков импорта и экспорта, но и повышается роль российского бизнеса. Он впервые сам куда-то внедряется и сам определяет параметры того, что нужно его клиентам.

Ещё немаловажный момент — иссякли межнациональные конфликты. Взамен появилось плотное межнациональное взаимодействие. Ещё недавно было невозможно представить, что добровольцы со всей России поедут в Чечню записываться в отряды, но сегодня это реальность. В соседнем Дагестане, казалось бы, другая картина — «женские» протесты против мобилизации. Однако они не мешают мужественным представителям республики плечом к плечу с другими соотечественниками защищать Родину на передовой.

Настало время преображения России.