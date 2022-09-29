Известие о том, что в результате обстрелов ВСУ под Харьковом погибли 30 беженцев, спровоцировало волну негодования в информационном сообществе. Люди негодуют как по поводу действий фашистского киевского режима, который уничтожает своё мирное население, так и по поводу слепоты ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«А теперь попытайтесь меня убедить в том, что киевский террористический режим имеет право существования на нашей планете», — заметила Наталья П.

«У меня один вопрос: если Зеленский считает эти четыре области, где провели референдум, своими, почему людей в этих областях убивают, а не защищают? Это же тогда его народ? Почему он им уйти не даёт в безопасное место?» — размышляет Наталья Евгеньевна.

«Это Зелефюрер так выражает любовь к своим гражданам, потом удивляются, как же так, почти 100% жителей б. УССР хотят войти в состав России», — считает Олеся Куевская.

«Зеленский на колени перед каждой мамкою и жинкою вставал, обещал остановить войну и прощения просил. А теперь уничтожает тех, кто за него голосовал. Урок получен», — считает Виталий Черников.

«У Зеленского стоит задача — до последнего гражданина, он выполняет эту задачу довольно успешно», — соглашается Геннадий Зубарев.

«Потерпите славяне, думаю, возмездие будет однозначно», — считает Константин Алтырев.

«Киевские террористы творят ужасные вещи, но ООН всё равно! Сколько еще мирных должно погибнуть?» — спрашивает Геннадий Зубарев.

«Террористы, убивающие мирное население, будут ликвидированы армией России», — считает Ирина Петрова.

«Пора определяться с Харьковом. Толку не будет, если сдадим», — считает Сергей Шведов.

«Ударьте по Киеву, по центрам решений уже. Хватит их жалеть», — считает Екатерина Кучеренко.

«Что простым людям делать, не понимаю цель этой зеленской шайки. Конкурс — кто больше убьёт простых людей? Чуть позже нам придётся делать то, что могли (должны были) сделать сразу», — рассуждает Светлана.

«Простите нас, люди, что не смогли защитить!» — скорбит по погибшим беженцам Олег Ануфриев.

«Расстрелы массовые нужны. Показательно. И плевать на международные суды и прочую хрень. А если в Гааге соберется заседание по этому вопросу — здание суда сразу в щебенку. Можно и штаб-квартиру НАТО заодно, в Брюсселе. Чтоб боялись, уроды, даже вякнуть в сторону России. Пара МиГ-31 с «Кинжалами» взлетели с Калининграда — и готово. Всё равно никто, никакое НАТО воевать с нами не будет — французы будут воевать? Они в 1940-м навоевали. Немцы опять полезут? Даже не смешно. Тем более что бундесвер сейчас гораздо слабее даже французской армии. Поляки? Эти идиоты — да, могут. Ну и мир их праху. А кто еще? Голландия с Бельгией или, может, «могучий британский флот»?» — рассуждает Дмитрий.

«Киевский режим должен быть признан террористическим», — призывает Марина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Строй

«То есть нацисты прямо стреляют в упор по беженцам, это возмутительно. Почему ООН не хочет видеть преступлений неонацистов?» — спрашивает Александр Большаков.

«Я так понимаю, что на смерти обычных людей, детей, уже всем абсолютно наплевать, кроме России, да? У Европы своих проблем выше крыши, инфляция, кризис, отсутствие энергии как таковой. Штатам подавно плевать, на их счету уже сотни тысяч смертей таких же мирных людей, для них это способ контроля и гегемонии, но все-таки… Люди-то тут при чем? Всё, что могут ВСУ, это бомбить натовским оружием по мирным, при том делается это с позволения всего «цивилизованного» мира», — поделилась мнением Юлия Муратова.

«Отомстим за слезинки и кровушку наших детей! За каждого ребёнка, который по вине гнусных вэсэушников, их главарей и их западных кураторов, никогда уже не станет большим!» — призывает Ирина Феоклистова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что не менее 30 человек, включая детей, погибли при обстреле киевскими нацистами колонны беженцев под Харьковом, 29 сентября известил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

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