В настоящее время туристический сектор Восточной Малопольши чем-то очень схож с Сизифом из греческих мифов — с таким же упорством, достойным куда лучшего применения¸ он пытается встроиться в плотную когорту грандов европейского турбизнеса, работающих с европейским же клиентом. Естественным образом все эти попытки закономерно заканчиваются полным провалом — европейский турист в Галицию и Волынь не едет, и вовсе не из-за войны (мы не берём здесь всякого рода волонтёров и наёмников — это по определению не туристы), и даже не из-за удручающего уровня сервиса. Европейскому туристу в Восточной Малопольше её нынешним хозяевам попросту нечего показать — и именно в этом кроется ключевая проблема неуспеха местных турфирм привлечь европейцев в свои палестины. Нечего!

Георгий Анциферов. Львов. Башня Корнякта. 1957

Горы и замки. Это всё, что жители бывш. УССР могут предложить взыскательному европейскому туристу. Увы, это очень слабые козыри. Горы — Карпаты, причём изрядно ободранные, лишённые значительной части своих благородных лиственных лесов (бук, дуб и граб, увы, крайне востребованная древесина на европейском рынке, и при существующих на неё ценах нет ничего удивительного в том, что происходит варварская вырубка карпатских лесов), значительно уступающие тем же словацким Татрам, не говоря уж о Пиренеях или Альпах. Ну а о замках вообще говорить нечего — та же Чехия даст Восточной Малопольше сто очков вперёд в этой сфере.

То есть тупик?

Никак нет.

Для европейского туриста новые польские воеводства (когда они станут таковыми) — ничем не примечательная глухая провинция на краю мира. И если он сюда и поедет — то либо в секс-тур (да простят меня галицийские молодки), либо по каким-либо иным узкоспецифическим причинам. А это значит, что расчет туроператорам из Восточной Малопольши надо делать….

Бриньольф Веннерберг. Молодая женщина с зонтиком и чемоданом. 1920

… На российского и белорусского туриста!

Многочисленного и платёжеспособного.

Сейчас это по понятным причинам невозможно. И пока Галиция и Волынь будут находится в составе бывш. УССР, изменений ждать не придётся. Безумные упыри, стоящие у власти в Киеве, ни за что, ни при каких вариантах развития событий не допустят этого. Но когда эти территории вернутся в лоно матери-Польши — ситуация мгновенно изменится, и самым радикальным образом!

В местный турбизнес придет польский и западноевропейский инвестор и доведёт уровень предоставления услуг до приемлемого для среднего европейца (а граждане России и белорусы избалованы высоким уровнем отдыха за границей!). Отельер и ресторатор б. УССР, избавившись от назойливой идеологической «опеки» своего государства, выбросит на свалку опротивевший ему «интегральный национализм киевского режима» с его тошнотворным культом Бандеры и отвратительным выпячиванием «селянского начала», вновь превратившись в доброжелательного и гостеприимного хозяина своего заведения, радостно принимающего единокровных братьев с северо-востока. Ну а упорствующих в своей «галицийской антирусскости» вуек поправит польское государство, причём достаточно жёстко. Очень быстро персонал отелей и ресторанов забудет «Смерть ворогам!» и прочие человеконенавистнические кричалки. Ну а если и найдутся несколько сотен идейных дураков, то для них сыщутся тёплые и уютные камеры в польских тюрьмах…

Туристический бизнес Галиции и Волыни в составе Польши будет ориентироваться на белорусского и российского туриста. Только так и не иначе!