У границы с Казахстаном на территории Астраханской области появится пункт мобилизации, сообщает 29 сентября пресс-служба правительства области.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развёрнут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», — говорится в сообщении.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие считают, что это нужно было сделать раньше, иные добавили, что из труса вряд ли будет толк на фронте.

«Давно пора было. Рыбка сама заплывает в сети», — с сарказмом написал Серж.

«Жалко, что в день объявления мобилизации не развернули», — отметила Светлана.

«Пусть уезжают. Толку от них на фронте? Ладно, сами встрянут, так сослуживцев подставить могут. Главное, обратно не пускать. Или если пускать, то на птичьих правах. Без каких-либо государственных плюшек и гражданских прав», — отреагировала Таня.

«Нормальный человек в такой сложный для страны период выезжать не станет. Только тот, кому вообще и клочок земли российской не дорог или кто с головой не дружит», — написал Alexander.

«Там можно сразу целый полк набрать», — добавила Natali L.

«Ну отловят [их], ну запихнут в армию. А какой от них толк?» — задался вопросом Виталий.

Астраханская область портал органов власти Контрольно-пропускной пункт Караузек

«Западу нужно было, чтобы люди вышли на улицы против мобилизации и протесты устраивали. Но наши умнее — они к ним ломанулись, на их улицы», — иронизирует Ирина Г.

«Как мне кажется, насильно заставить невозможно. На таких, сбежавших, опереться нельзя, зачем ломать их? Чем может помочь такой человек? Я не думаю, что, послав его на защиту, можно изменить его убеждения», — поделилась своим мнением Ольга.

«Вот это патриотизм! Люди по двое суток стоят на границе, чтобы повестку получить», — с сарказмом прокомментировал «Джугашвили».

«А может, на карандаш — и пусть валят, [лучше] придумать, как их обратно не пустить, это потерянные люди, они никогда не любили страну, толку от них мало…» — добавила Елена.

«Ну как так? Если бы наши деды-прадеды в 1941 [году] рванули бы шкуру свою спасать, фашизм уже уничтожил бы всё. А тут позор нации», — написала Марина.

«Да пусть бегут и не возвращаются», — добавил Артём Артёмович.

«Зачем набирать в армию трусов? В чём смысл? Позорить только армию. Тратить на них деньги и время…» — подытожила Ольга.