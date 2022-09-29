Американский президент Джо Байден говорил о недопущении ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», а не обещал уничтожить газопровод. Соответствующее заявление 28 сентября в ходе брифинга сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По ее словам, Байден заявлял о том, что газопровод не введут в строй, над чем Штаты буду работать с немецкой стороной.

«И он добился этого, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», — сказала она.

Заявление представителя Белого дома обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что формулировка не меняет сути — газопровод теперь не может эксплуатироваться.

«Террористическая организация, которая не берет на себя ответственность», — написала одна из участниц обсуждения.

«Воры и убийцы не то имели в виду, ага», — добавил V. E.

«От перестановки мест слагаемых сумма не меняется!» — пишет V4V.

«Формулировка сути не меняет!» — прокомментировала Екатерина.

«Вот и не допустил», — написал Sonypikcers.

«Что ж ты, фраер, сдал назад!» — с сарказмом спросил Д. Е. Н.

«Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», — напомнил alekZz пословицу.

«Что он и сделал. То есть не уничтожил, а привёл в неработоспособное состояние», — подчеркнул Олег Н.

«Да кто ж вам поверит?..» — отреагировала Наталья.

«Польше расскажите, а то они не в курсе», — комментирует Olga P.

gazprom.ru Газопровод «Северный поток»

«А первое слово дороже второго», — иронизирует Вера.

«США, если не дать по носу, начнут применять этот новый тип санкций в виде террористического уничтожения инфрастуктуры везде и ко всем, где нет военной защиты инфраструктуры. Чтобы покупатели были вынуждены покупать только у США и у тех, кому разрешат США. Если не будет реакции, это уже скоро будет легализовано, то есть открыто признано США по праву сильного. Будут издавать указы: «Применить санкции в виде уничтожения трубопровода…» — написала Ирина.

«Я теперь понимаю, почему у них Байден с деменцией — президент… Отмазываться легче, типа не соображает… Вы же видите, — дед не в себе…» — смеется Наталья.

«О, они отмазываться начали? Хороший знак», — считает Anatoly M.

«Да он и сам ничего не помнит, что он обещал. Спросите, где он был в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года… Не вспомнит», — пишет Andrey M.

«А чего это они? Почему признаться-то не могут? Думают, что Европа не догадывается, кто это делает?» — спросила Зарань.

«Сами же ему пишут, что говорить надо, а теперь на попятную пошли, раньше надо было думать, слово не воробей, выскочит — не поймаешь», — подытожила Наташа.