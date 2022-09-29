В Пентагоне отрицают причастность Соединенных Штатов к повреждению газопроводов «Северный поток» у острова Борнхольм. Об этом, как сообщает Reuters, 28 сентября заявил представитель Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

«Абсолютно непричастны», — сказал он.

Заявление представителя американского военного ведомства обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что не верят представителю США. Иные отметили, что экономике Германии без российского газа будет плохо, Германия не сможет финансировать дотационные страны Евросоюза, а это значит, что Европейскому союзу придет конец.

«Дело раскрыто!» — иронизирует Алексей Л.

«Честное пионерское», — смеется Е. С.

«Очень верим! Но не США!» — прокомментировал Эдуард П.

«Рафик ни в чём не виноватый», — иронизирует Андрей Б.

«Ну да, а в Ираке «есть» оружие массового поражения, как же не поверить таким честным тварям», — отреагировал Oleg R.

«Прям империя добра и справедливости», — пишет Jevgeni K.

«Разве США врали когда-нибудь? Это же честнейшая страна!» — с сарказмом добавила Ольга.

«Джентльмены верят друг другу на слово, да», — написал один из участников обсуждения.

«Само оторвалось, ясно же», — пошутил О. А.

«А что их кто-то обвинял?» — не понимает Еремей.

«Конечно, верим, США неполживы, однозначно. Само взорвалось», — не без сарказма добавил еще один участник обсуждения.

«Вот такие «друзья» у Германии, пусть им спасибо скажут, потому что теперь немцам кирдык, от слова совсем. А кто ж теперь кормить Европу будет? Кто будет выделять миллиарды странам на поддержку трусов? Всё! Европа — всё! Вас развалили!..» — отметил Юрий.

(сс) European Parliament Европарламент

«Слишком много плюсов от подрыва для американцев. Минусов вообще нет. Или они, или их ручные шавки типа поляков. На которых потом свалят, если вскроется», — добавил Сергей.

«А если вдуматься, то и нам от этого есть выгода. Только не в экономическом, а в военном плане. Производство оружия очень энергозатратно. Официально перекрыть поставки — значит, нарушить условия контракта. Но в случае диверсии поставки прекращаются. Условия контракта не нарушены. В такой ситуации европейский ВПК испытает серьёзные проблемы. И поставить оружие Киеву будет уже в разы дороже», — задумался Юрка Ф.

«Это заявление не для нас, а для немцев и шведов, чтобы те случайно что-нибудь не нашли», — прокомментировала Kat.

«Конечно, непричастны. Так же, как и в перевороте [в б. УССР] 2014-го года», — написал Dmitry L.

«На воре и шапка горит», — отметила Nadezda H.

«Неважно, кто совершил теракт. Мы с газом, а они — без газа», — пишет Z.

«В наш век уже не верят джентльменам на слово», — комментирует Гайка.

«США — заказчик. Исполнитель может быть кто угодно. Хоть индеец», — добавил еще один участник обсуждения.

«А вообще американцы знатно вытерли ноги об ЕС», — заметил Kasmi.

«Терпите, немцы! Белый американский господин бесчинствовать желает!» — с юмором написала Ирина.

«За что же поляки спасибо сказали главным террористам», — не понимает Svetlana.

«Даже нет смелости признать! А Европа — [трусы], знают, что американцы, но будут делать вид, что само всё взорвалось», — подытожил Александр.

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