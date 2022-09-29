Многие пользователи социальных сетей еще в период гонки за пост премьер-министра Великобритании утверждали, что Лиз Трасс на посту долго не протянет, и давали ей не больше года. Одной из причин для таких комментариев были планы проведения экономической политики. Трасс обещала сократить налоги, «так ведь делают настоящие консерваторы», говорила она. И это тот редкий случай, когда Консервативная партия Великобритании исполнила свои обещания. Новый канцлер казначейства Квази Квартенг подготовил и начал приводить в исполнение 45-миллионный план по сокращению налогов, после чего фунт «рухнул».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Опасения провальной экономической политики подтвердились не только у пользователей социальных сетей, но и у министров и членов британского парламента. Они предупредили, что при Лиз Трасс Великобритания может столкнуться с «миром, переполненным болью». Эксперты не исключают, что в ближайшее время последует очередное повышение ключевой ставки, которую за последний год и так поднимали уже семь раз (сейчас ключевая ставка составляет 2,25 процента, последнее повышение было 22 сентября — прим. Д. С.).

Вместе с этим так называемые заднескамеечники уже начали подавать в Комитет частных консервативных членов письма недоверия новому премьеру. Если такие письма поступят от 15% консервативных депутатов (около 54 человек), то партия проводит голосование по вопросу доверия премьер-министру. Если по результатам вотума большинство не поддержит премьера, то она будет вынуждена уйти в отставку.

Часть пользователей предположили, что всё идёт по плану консерваторов, и этот план приведет к тому, что Борис Джонсон вернется к власти и в очередной раз спасет страну, примерно так же, как он её спас от выхода из состава ЕС.

«А это разве не план тори? Им нужно срочно выкинуть Трасс из правительства и провести новые выборы лидера партии. Угадайте, кто выдвинет кандидатуру и вернется премьером-спасителем в глазах партии? Конечно, Александр де Пфеффель (Борис Джонсон — прим. Д. С.)», — прокомментировал @Amused_moosey.

Ряд комментаторов ждут, что Лиз Трасс установит рекорд по наименьшему времени пребывания в должности премьер-министра Великобритании. Она официально вступила в должность 6 сентября, 8 сентября умерла королева Елизавета II, в период 10-дневного траура парламент и правительство не работали. То есть за неделю у власти она успела настолько все испортить, что ее уже пытаются выгнать.

«Даже месяц еще не прошел. Лиз Трасс ставит новый рекорд. По факту, если не учитывать то время, когда мы были отвлечены на новость о смерти королевы, то она была у власти буквально 10 минут», — отметил @ItsArupGanguly.

Tom Witham Лиз Трасс

«Я знал, что она не продержится долго, но не думал, что все будет происходить насколько быстро», — прокомментировал @Robert_Fluff.

Некоторые пользователи напомнили, что у партии был шанс выбрать премьер-министром бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, чей экономический план всем экспертам казался не таким провальным, как у Трасс.

«А вас ведь Сунак предупреждал, что так будет. Но нет, некоторые депутаты и большая часть партии думали, что знают, как лучше», — написал @phil_c25k2ultra.

В комментариях поинтересовались, зачем именно депутаты подают письма в комитет. Пользователи не верят, что у Консервативной партии есть человек, который может спасти ситуацию и помочь людям.

«Они это делают, потому что заботятся о тех, кому трудно, и пытаются помочь или потому, что знают, что им ничего не светит на следующих выборах, если они будут сидеть и молчать? Мне кажется, что они все-таки свою шкуру спасают, а не помогают другим», — считает @Piedwagtail91.

Пользователи также обратили внимание на то, что понятие «боли» у министров и депутатов-консерваторов другое, и простому населению уже больно жить.

«Консервативная идея «мира боли» заключается в том, что у них будет всего несколько миллионов на банковском счету, у меня же она заключается в том, что я сижу и гадаю, переживу ли я эту зиму без потери пальцев от обморожения и не умру ли я от переохлаждения!» — написал @kloppskop66.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец, Лондон

Некоторые пользователи обратились к депутатам от своих избирательных округов и пригрозили им потерей мандата, если они еще не написали такое письмо недоверия.

«Аарон Белл (депутат от Ньюкасл-андер-Лайма — прим. Д. С.), твой единственный шанс переизбраться на новый срок — отправить такое письмо. Если ты не среди отправивших, дай знать, чем будешь заниматься через два годика, потому что депутатом от Ньюкасл-андер-Лайма ты точно не будешь», — обратился @scartoons1.

«Боб Сили (депутат от округа Айл-оф-Уайт — прим. Д. С.), тебе лучше быть в списке тех, кто пишет письма недоверия в отношении Трасс и Квартенга», — посоветовал @SusanChubb1