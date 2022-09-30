В случае ядерной войны США не удастся отсидеться — посол РФ в США Антонов
Россия решительным образом предупреждает США, что ограниченным конфликтом в Европе нынешнее обострение отношений между Москвой и Вашингтоном не закончится, поскольку любое применение ядерного оружия может быстро привести к перерастанию локального или регионального конфликта в глобальный, пишет посол России в США Анатолий Антонов в статье, вышедшей 18 сентября в The National Interest.
Как писал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в 2014 году: «Демонизация Владимира Путина — это не политика, а алиби за ее отсутствие».
Этот вопрос стал еще острее в последние дни, когда высокопоставленные чиновники администрации США стали посылать России прямые сигналы, предупреждающие об использовании ядерного оружия в рамках российской спецоперации в бывшей УССР. Более того, со стороны официального истеблишмента стали раздаваться угрозы в адрес Москвы.
По оценкам Принстонского университета, в случае обмена ядерными ударами погибнут миллионы американцев и российских граждан. Иногда кажется, что в этом вопросе ситуация возвращается в годы маккартизма. Вряд ли можно забыть бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола, который лишил себя жизни с криком «русские идут».
СМИ США изобилуют публикациями псевдоэкспертов, не знающих истории и неверно интерпретирующих текущее положение дел. Они ошибочно сравнивают сегодняшнюю ситуацию с Карибским кризисом на Кубе.
Вполне можно согласиться с заявлениями некоторых политиков и СМИ о том, что американо-российские отношения переживают беспрецедентный кризис.
В области контроля над вооружениями складывается плачевная и мрачная картина. В Лету канули договоры по ПРО и РСМД, фактически прекратил свое существование Договор по открытому небу. Срок действия Договора о СНВ-III подходит к концу и, как российская сторона уже неоднократно говорила, американской этот договор не выполняется в полной мере. Серьезные потрясения переживает Договор о нераспространении ядерного оружия. Никто не может предсказать, что будет дальше.
За предыдущие десятилетия военная машина НАТО приближалась к границам России несколькими «волнами» — над страной был занесен мощный ударный кулак. Как должна была реагировать Москва?
Последней каплей стала попытка НАТО начать военно-техническое освоение бывшей УССР и взращивания в Киеве режима, желающего вести кровопролитную войну против России.
Сегодня Россию обвиняют во всех грехах. Утверждают, что она развязала вооруженный конфликт в Европе. В сложившихся условиях напрашивается ряд вопросов: что сделали Соединенные Штаты для обеспечения выполнения Минских соглашений, почему Вашингтон восемь лет молчал и не одергивал Киев, когда в Донбассе гибли люди, как можно было игнорировать страшную трагедию в Одессе, когда заживо сгорело несколько десятков человек.
Сегодня очевидно, что США принимают непосредственное участие в военных действиях на стороне киевского режима. Вашингтон открыто наращивает поставки летального оружия киевскому режиму и снабжает его разведывательными данными. Они совместно планируют боевые действия против ВС РФ. Вооруженные формирования киевского режима обучают использовать военную технику НАТО в бою.
Такое ощущение, что проверяют, как долго Россия будет терпеть и воздерживаться от ответа на откровенно враждебные действия и атаки. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к прямому противостоянию крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями.
Официальные лица США продолжают нагнетать ситуацию, запугивая американскую и международную общественность бутафорскими российскими «ядерными угрозами». Такая риторика искажает заявления российского руководства.
Посол РФ в США задается вопросом, «что такого агрессивного в этом заявлении», что «недопустимого и разве Соединенные Штаты не поступили бы так же, если бы столкнулись с угрозой существованию».
По его словам, хочется верить, что, несмотря на все трудности, Москва и Вашингтон еще не подошли к опасному порогу падения в пучину ядерного конфликта. В связи с чем важно перестать угрожать России.
Сегодня трудно предсказать, насколько далеко Вашингтон готов зайти в обострении отношений с Россией. Смогут ли правящие круги США отказаться от своих планов измотать Россию с перспективой ее расчленения?
Недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества и неделя заседаний высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН доказали, что значительную часть планеты не устраивает миропорядок, созданный после распада Советского Союза. Всё большая часть мирового сообщества пытается найти пути создания справедливой системы международных отношений, в которой не было бы ни государств первого, ни второго эшелона.
«Мы решительно поддерживаем такой миропорядок, основанный на международном праве, Уставе ООН и принципе неделимости безопасности», — заключил Антонов.