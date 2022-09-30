Россия решительным образом предупреждает США, что ограниченным конфликтом в Европе нынешнее обострение отношений между Москвой и Вашингтоном не закончится, поскольку любое применение ядерного оружия может быстро привести к перерастанию локального или регионального конфликта в глобальный, пишет посол России в США Анатолий Антонов в статье, вышедшей 18 сентября в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный удар

Как писал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в 2014 году: «Демонизация Владимира Путина — это не политика, а алиби за ее отсутствие».

«Я начал работу над этой статьей по двум причинам. Во-первых, в октябре этого года исполнится шестьдесят лет со дня Карибского кризиса, когда СССР и США оказались на грани ядерного конфликта. Это повод поближе взглянуть на внешнеполитические уроки, которые две великие державы извлекли из того драматического времени. Я верю, что любой американец согласится со мной в том, что мы не должны допустить повторения взрывоопасной ситуации 1960-х годов. Важно, что не только Россия и США, но и другие ядерные государства подчеркнули в совместном заявлении, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести», — подчеркнул Антонов.

«Во-вторых, наблюдается обеспокоенность международного сообщества и американских экспертов в связи с возможностью ядерного конфликта между Москвой и Вашингтоном», — продолжил он.

Этот вопрос стал еще острее в последние дни, когда высокопоставленные чиновники администрации США стали посылать России прямые сигналы, предупреждающие об использовании ядерного оружия в рамках российской спецоперации в бывшей УССР. Более того, со стороны официального истеблишмента стали раздаваться угрозы в адрес Москвы.

mil.ru Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции в б. УССР

По оценкам Принстонского университета, в случае обмена ядерными ударами погибнут миллионы американцев и российских граждан. Иногда кажется, что в этом вопросе ситуация возвращается в годы маккартизма. Вряд ли можно забыть бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола, который лишил себя жизни с криком «русские идут».

СМИ США изобилуют публикациями псевдоэкспертов, не знающих истории и неверно интерпретирующих текущее положение дел. Они ошибочно сравнивают сегодняшнюю ситуацию с Карибским кризисом на Кубе.

Вполне можно согласиться с заявлениями некоторых политиков и СМИ о том, что американо-российские отношения переживают беспрецедентный кризис.

«Напомню, буквально пару лет назад мы говорили о непростом этапе двустороннего диалога. Однако никто и представить себе не мог, что дело дойдет до такой опасной черты. На свалку истории списано всё, что создавалось многолетним упорным трудом, в том числе политические, экономические, культурные, научные, образовательные связи», — посетовал посол РФ.

В области контроля над вооружениями складывается плачевная и мрачная картина. В Лету канули договоры по ПРО и РСМД, фактически прекратил свое существование Договор по открытому небу. Срок действия Договора о СНВ-III подходит к концу и, как российская сторона уже неоднократно говорила, американской этот договор не выполняется в полной мере. Серьезные потрясения переживает Договор о нераспространении ядерного оружия. Никто не может предсказать, что будет дальше.

«Я должен напомнить читателям, что всё это результат выбранного США курса. Уточню свою точку зрения. Вашингтон вышел из договоров, чтобы получить преимущество в безопасности, особенно в противостоянии с Россией. Он постоянно ищет возможности для достижения глобального военного господства», — указал российский дипломат.

За предыдущие десятилетия военная машина НАТО приближалась к границам России несколькими «волнами» — над страной был занесен мощный ударный кулак. Как должна была реагировать Москва?

«Мы предупреждали наших коллег о том, что такие шаги контрпродуктивны, повышают риск гонки вооружений и что мы не можем игнорировать обостряющиеся угрозы по периметру российских рубежей, особенно наших западных рубежей», — отметил Антонов.

«Я помню многочасовые собрания в штаб-квартире НАТО, где мне приходилось неоднократно участвовать в дискуссиях о вреде глобальной противоракетной обороны, важности соблюдения международных обязательств по стратегической стабильности и опасности размещения в Европе ракет малой и средней дальности. Увещевания российской стороны оказались напрасными», — добавил он.

Последней каплей стала попытка НАТО начать военно-техническое освоение бывшей УССР и взращивания в Киеве режима, желающего вести кровопролитную войну против России.

U.S. Army Europe Участие Украины в военных учениях НАТО. Яворовский полигон в районе Львова. 2014

Сегодня Россию обвиняют во всех грехах. Утверждают, что она развязала вооруженный конфликт в Европе. В сложившихся условиях напрашивается ряд вопросов: что сделали Соединенные Штаты для обеспечения выполнения Минских соглашений, почему Вашингтон восемь лет молчал и не одергивал Киев, когда в Донбассе гибли люди, как можно было игнорировать страшную трагедию в Одессе, когда заживо сгорело несколько десятков человек.

«Где были международные гуманитарные институты?! Почему администрация, уделяющая приоритетное внимание правам человека, допустила такие преступления?! Эти вопросы мы неоднократно задавали американским политикам, в ответ не получив ничего, кроме красивых лозунгов», — подчеркнул Антонов, обратив внимание на то, что бывшую УССР по-прежнему противопоставляют России.

Сегодня очевидно, что США принимают непосредственное участие в военных действиях на стороне киевского режима. Вашингтон открыто наращивает поставки летального оружия киевскому режиму и снабжает его разведывательными данными. Они совместно планируют боевые действия против ВС РФ. Вооруженные формирования киевского режима обучают использовать военную технику НАТО в бою.

Такое ощущение, что проверяют, как долго Россия будет терпеть и воздерживаться от ответа на откровенно враждебные действия и атаки. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к прямому противостоянию крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями.

Официальные лица США продолжают нагнетать ситуацию, запугивая американскую и международную общественность бутафорскими российскими «ядерными угрозами». Такая риторика искажает заявления российского руководства.

«Я хотел бы подчеркнуть, что в условиях, от которых будет зависеть применение нашей страной ядерного оружия, не произошло никаких изменений. В связи с этим мы продолжаем строго придерживаться Военной доктрины 2014 года и Основ государственной политики в области ядерного сдерживания 2020 года. Москва никогда не упоминала о расширенной интерпретации этих документов, которые можно найти в открытом доступе», — указал дипломат.

«Мы никому не угрожаем. Но мы подтверждаем, что, как заявил президент Владимир Путин 21 сентября, Россия готова защищать свой суверенитет, территориальную целостность и наш народ всеми имеющимися у нас системами вооружений», — продолжил Антонов.

Посол РФ в США задается вопросом, «что такого агрессивного в этом заявлении», что «недопустимого и разве Соединенные Штаты не поступили бы так же, если бы столкнулись с угрозой существованию».

«Хочу добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если думают, что наша готовность защищать свою территорию не распространяется на Крым или на территории, которые могут войти в состав России на основе свободного волеизъявления народа», — отметил он.

«Я хотел бы предостеречь американских военных планировщиков от ошибочных предположений о возможности ограниченного ядерного конфликта. Они, видимо, надеются, что США смогут укрыться за океаном, если такой конфликт случится в Европе с применением британского и французского ядерного оружия. Подчеркну, что это крайне опасный «эксперимент». Можно с уверенностью предположить, что любое применение ядерного оружия может быстро привести к перерастанию локального или регионального конфликта в глобальный», — добавил Антонов.

По его словам, хочется верить, что, несмотря на все трудности, Москва и Вашингтон еще не подошли к опасному порогу падения в пучину ядерного конфликта. В связи с чем важно перестать угрожать России.

Gage Skidmore Джо Байден

Сегодня трудно предсказать, насколько далеко Вашингтон готов зайти в обострении отношений с Россией. Смогут ли правящие круги США отказаться от своих планов измотать Россию с перспективой ее расчленения?

Недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества и неделя заседаний высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН доказали, что значительную часть планеты не устраивает миропорядок, созданный после распада Советского Союза. Всё большая часть мирового сообщества пытается найти пути создания справедливой системы международных отношений, в которой не было бы ни государств первого, ни второго эшелона.

«Мы решительно поддерживаем такой миропорядок, основанный на международном праве, Уставе ООН и принципе неделимости безопасности», — заключил Антонов.