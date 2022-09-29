Брюссель: «Россия заплатит за референдумы». Итальянцы: «Но заплатим мы»
Евросоюз анонсировал новый, уже восьмой по счёту, пакет санкций против России из-за проведения референдумов о воссоединении в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва должна заплатить за дальнейшую эскалацию на территории бывш. УССР. В числе предложенных мер — введение потолка цен на нефть и ограничение импорта российской продукции в ЕС, в том числе некоторых видов стальной продукции.
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Власти ЕС подсчитали, что из-за этих мер Россия недополучит около 7 млрд долларов. Однако госпожа фон дер Ляйен не уточнила, сколько потеряют сами европейские компании, которые всеми силами пытаются обойти введённые ранее ограничения.
Поэтому в числе новых мер также предложено включить в чёрный список людей и фирмы, уклоняющиеся от санкций. И не только российские.
«Если люди покупают товары в Европейском союзе и везут их в третьи страны, а затем в Россию, это является обходом наших санкций, и эти люди могут быть подвергнуты санкциям», — говорится в сообщении.
Вместо чиновников потери от их инициативы подсчитывают граждане европейских стран, которые уже регулярно выходят на улицы с требованием отменить санкции. Пользователи соцсетей в Италии пишут, что из-за санкций страдают только простые жители ЕС.
«Когда мы введём последний пакет санкций, не будет уже Европы. Безумие распространяется всё больше и больше, но в этой гонке победят далеко не все», — прокомментировал Франческо Дж.
«Эти идиоты не понимают, что вводят санкции против нас?» — недоумевает Джузеппе К.
«Прекратите, за ваши действия платим только мы!» — призвала Анджела И.
«С этими санкциями мне кажется, что чем больше мы их вводим, тем крепче становится рубль. Россия смеётся над ними, а мы, наоборот, голодаем из-за наших «гениев» руководителей и продолжаем платить за их воинственные игры», — рассуждает Альфредо М.
«Либералы и демократы! Хватит вашего диктата против воли и интересов народа! Втянули нас в необъявленную войну и ввергли людей в нищету», — отметила Джованна Дж.
«Когда-нибудь эта дама начнёт говорить о мире и действовать в интересах Европы?» — задаётся риторическим вопросом Моника Н.
«Вместо того чтобы продолжать нести бред, вы должны сделать две простые вещи: прекратить спекуляцию на газовой бирже в Голландии и перестать поддерживать отвратительную внешнюю политику США. Иначе у ЕС нет причин для существования», — заключил Альберто Г.
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