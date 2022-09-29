Евросоюз анонсировал новый, уже восьмой по счёту, пакет санкций против России из-за проведения референдумов о воссоединении в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Крайняя бедность (фрагмент). 1889

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва должна заплатить за дальнейшую эскалацию на территории бывш. УССР. В числе предложенных мер — введение потолка цен на нефть и ограничение импорта российской продукции в ЕС, в том числе некоторых видов стальной продукции.

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Власти ЕС подсчитали, что из-за этих мер Россия недополучит около 7 млрд долларов. Однако госпожа фон дер Ляйен не уточнила, сколько потеряют сами европейские компании, которые всеми силами пытаются обойти введённые ранее ограничения.

Поэтому в числе новых мер также предложено включить в чёрный список людей и фирмы, уклоняющиеся от санкций. И не только российские.

«Если люди покупают товары в Европейском союзе и везут их в третьи страны, а затем в Россию, это является обходом наших санкций, и эти люди могут быть подвергнуты санкциям», — говорится в сообщении.

Вместо чиновников потери от их инициативы подсчитывают граждане европейских стран, которые уже регулярно выходят на улицы с требованием отменить санкции. Пользователи соцсетей в Италии пишут, что из-за санкций страдают только простые жители ЕС.

«Когда мы введём последний пакет санкций, не будет уже Европы. Безумие распространяется всё больше и больше, но в этой гонке победят далеко не все», — прокомментировал Франческо Дж.

«Эти идиоты не понимают, что вводят санкции против нас?» — недоумевает Джузеппе К.

«Прекратите, за ваши действия платим только мы!» — призвала Анджела И.

European Union 2019 – Source EP Урсула фон дер Ляйен

«С этими санкциями мне кажется, что чем больше мы их вводим, тем крепче становится рубль. Россия смеётся над ними, а мы, наоборот, голодаем из-за наших «гениев» руководителей и продолжаем платить за их воинственные игры», — рассуждает Альфредо М.

«Либералы и демократы! Хватит вашего диктата против воли и интересов народа! Втянули нас в необъявленную войну и ввергли людей в нищету», — отметила Джованна Дж.

«Когда-нибудь эта дама начнёт говорить о мире и действовать в интересах Европы?» — задаётся риторическим вопросом Моника Н.

«Вместо того чтобы продолжать нести бред, вы должны сделать две простые вещи: прекратить спекуляцию на газовой бирже в Голландии и перестать поддерживать отвратительную внешнюю политику США. Иначе у ЕС нет причин для существования», — заключил Альберто Г.

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