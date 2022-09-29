Фигурантом уголовного дела стал высокопоставленный чиновник минздрава Якутии в должности заместителя главы ведомства. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями при закупке дорогостоящего медицинского оборудования — кислородных концентраторов, а именно, лоббирование интересов аффилированных компаний и закупки по завышенным ценам. Как кислород для пациентов из Якутии стал дороже реальной цены на 150 млн рублей? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Ёмкость с жидким медицинским кислородом

Уголовное дело

В октябре 2021 года ИА REGNUM уже сообщало о том, что ковид сделал медицинский кислород «золотой жилой» для бизнеса. В то время больницы испытывали дефицит медицинского кислорода, и, так как на кону была жизнь пациентов, его собирали буквально с миру по нитке — даже военные летчики выручали.

Для одних этот товар стал шансом спасти жизнь, для других — способом наживы. В зависимости от региона и аппетита поставщиков, тонна жидкого медицинского кислорода оценивалась от 21 до 132 тысяч рублей. Дикая ситуация, но факт. Тогда же шла массовая закупка кислородных концентраторов. Регионам средства выделяли в том числе и из резервного фонда правительства РФ.

Деятельность некоторых чиновников и нечистых на руку граждан в период пандемии начала вскрываться лишь недавно. То антисептики по пути до аптеки подорожают почти на 800%, то лекарство от ковида по цене сравняется с крылом от «Боинга», то кислородные концентраторы окажутся на миллионы рублей дороже, чем должны быть.

На сайте МВД России в конце сентября 2022 года появилось сообщение о задержании первого замминистра здравоохранения Якутии, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, вместо того чтобы закупить оборудование у фирмы-производителя и сэкономить бюджетные средства, фигурант пролоббировал контракт для аффилированной фирмы-прослойки. Последняя заработала на этом 150 млн рублей — это та сумма, на которую было завышение (по данным следствия). Всего же контракт на поставку 18 кислородных концентраторов, необходимых для больниц, осуществляющих борьбу с ковидом, был подписан на сумму свыше 620 млн рублей. Его заключили в 2021 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

Сотрудники полиции при силовой поддержке спецназа МВД России в Якутии, Москве и Санкт-Петербурге провели обыски, изъяв документы и электронные носители информации, которые имеют доказательственное значение. Расследование дела продолжается. Эпизод может быть не один.

Позднее стало известно, что подозреваемого в махинациях отправили под домашний арест.

В материалах МВД называется лишь должность фигуранта, но у министра здравоохранения Якутии только один первый заместитель. Этот пост, судя по данным с официального сайта, с ноября 2021 года занимает Роман Савин. Известно, что его трудовой путь пролегал по многим регионам. Так он был сотрудником отдела государственного заказа и сопровождения договоров бюджетного учреждения «Ханты-Мансийский клинический психоневрологический диспансер», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» начальником отдела закупок, замдиректора по экономическим вопросам ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания», консультантом отдела одного из департаментов Минфина России, замминистра здравоохранения Карелии. До того, как стать первым заместителем министра здравоохранения Якутии, Савин с мая 2020 года работал просто замминистра в том же ведомстве.

Примечательно: именно кислородных концентраторов в 2021 году не хватало в больницах Якутии. На одном из совещаний чиновники даже получили нагоняй от главы.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных коронавирусом

Издание SakhaDay в октябре 2021 года сообщало, что концентраторы важны на Кулаковского и Губина, где лежат больные не такие тяжелые, но с низкой сатурацией: «Это же не многомиллионное оборудование. Концентратор около 60-70 тысяч, а глюкометр всего 1 тысячу стоит плюс расходники. Поэтому надо увеличить объемы закупок. И этим ведь не врачи должны заниматься, а Минздрав».

Тогда же стало известно о выделении Якутии из федерального бюджета более 33 млн рублей на покупку концентратора кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией с дыхательной недостаточностью.

Контракт, с которого началось уголовное дело

В списке контрактов минздрава Якутии наиболее подходит под описание из сообщения МВД РФ тот, что был заключён с московским ООО «Диомед» по схеме «закупка у единственного поставщика». Его полная стоимость — 620,898 млн рублей (цены на одну единицу товара варьировались от 20,605 млн рублей до 40 182 500 рублей в зависимости от спецификации). В качестве объекта покупки фигурирует партия кислородных концентраторов «Провита» производства российской компании. От минздрава Якутии данный контракт подписал именно Роман Савин.

Подписан контракт 29 октября 2021 года, а срок исполнения в актуальной версии — 31 декабря 2022 года. А первоначальный контракт содержал срок исполнения — до 15 февраля 2022 года. Но минуточку! Как же так? Осенью 2021 года в Якутии остро стоял вопрос поставки этой продукции, а контракт в итоге оказался растянут более чем на год?

Кроме того, в карточке контракта все акты приёмки товара датируются 2022 годом. Например, первый — это акт о приемке товаров от 12.01.2022 года на 80,365 млн рублей. Далее идут апрель, июль и август 2022 года (!!!) Именно в августе текущего года были поставлены пять последних концентраторов на сумму чуть более 200,7 млн рублей. Неустойки поставщику не начислялись. При этом размер аванса был 100%, то есть составлял 620 898 000 рублей.

Производителем продукции, закупленной у посредника, является ООО «Провита» — вполне себе российская компания, у которой закупались больницы других регионов и по цене существенно ниже, чем был контракт у минздрава Якутии. Что помешало сделать так же?

Пресс-служба правительства Иркутской области Кислородные концентраторы

О поставщике

Рассмотрим подробнее данные поставщика по спорному контракту.

ООО «Диомед» было учреждено в сентябре 2006 года. Владелец и директор — Константин Грабецкий. Иных активов у него нет.

Выручка ООО за 2021 год составила 291,6 млн рублей, за 2020 год — 304,8 млн рублей при чистой прибыли — 10,3 и 12,2 млн рублей соответственно.

По данным базы «Контур. Фокус», компания за годы работы была исполнителем 244 госконтрактов на общую сумму около 2,1 млрд рублей. При этом с минздравом Якутии у неё было пять контрактов на общую сумму более 750 млн рублей. Помимо вышеуказанного, например, в ноябре 2021 года компания по двум контрактам (на 50,371 млн рублей и 11,999 млн рублей) обязалась поставить передвижной автомобильный диагностический комплекс и лапароскопическую систему в целях модернизации первичного звена. А в октябре 2021 года за 31,1 млн рублей взяла на себя обязательство поставить масс-спектрометрический анализатор (для модернизации лабораторий медицинских организаций).

В сообщении МВД РФ уточняется, что фигурант, «игнорируя руководящие документы Минпромторга России, запрашивал коммерческие предложения на поставку медицинского оборудования у аффилированных организаций» и создавал «видимость исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд», но «фактически лоббировались интересы организаций, осуществляющих поставки оборудования по завышенным ценам».

Так как расследование всё ещё продолжается, число фигурантов этого дела и эпизодов вполне может увеличиться.