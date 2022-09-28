Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию и его встреча с абхазским лидером Асланом Бжанией имеет важное символическое значение и будет иметь далеко идущие политические последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября рассказал публицист Константин Двинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Константин Двинский «Факт приезда Лукашенко в Абхазию следует рассматривать в контексте предстоящего возвращения четырёх областей Новороссии в состав России. Перед Минском, по сути, встанет вопрос — признавать или нет территориальную целостность своего стратегического союзника. Александр Григорьевич посылает нам сигнал, что за Белоруссию в этом плане не стоит беспокоиться. Если уж белорусский лидер решился на фактическое признание независимости Абхазии, имея неплохие отношения с руководством Грузии, то с признанием Новороссии проблем точно не будет, поскольку киевский режим уже давно стал откровенно враждебным для белорусского государства».

Публицист предположил, что теперь могут появиться разговоры о включении Абхазии в состав Союзного государства. «Не думаю, что это хорошая идея, у Союзного государства России и Белоруссии уже есть своя история, причём немаленькая, своя идеология — общерусское единство. Абхазия конкретно в этом интеграционном проекте будет смотреться неорганично. При этом следует добиваться членства закавказской республики в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ», — считает Двинский.

Политолог Олег Ковалёнок иначе оценивает визит белорусского лидера в Абхазию. По его мнению, Лукашенко «попытается продать Москве абхазский вояж как единственно возможное проявление союзничества в текущих условиях».

Олег Ковалёнок «Очевидно, что никакого юридического признания Белоруссией возвращения Донбасса, Запорожья и Херсонщины в состав России не будет. Однако на примере Крыма Лукашенко понял, что Москве можно продать юридически ничтожное «признание на словах». Теперь он тестирует новый способ прохода между струйками дождя — юридически ничтожный визит. Как надеется белорусский президент, его осторожный абхазский вояж должен и Кремль удовлетворить, и с Грузией не рассорить. Если это удастся, Лукашенко может и в Крым или даже Донецк прилететь, но при этом на юридическое признание новых границ России рассчитывать не стоит».

Политолог исключил возможность вступления Абхазии в Союзное государство. «Для Лукашенко категорически неприемлемо находиться на одной ступеньке с президентом частично признанного государства. Это был бы слишком чувствительный удар по его самолюбию. К тому же он заинтересован в эксклюзивности своих тесных отношений с Кремлём», — уверен Ковалёнок.

Александр Лукашенко в Абхазии на встрече с абхазским лидером Асланом Бжанией. presidentofabkhazia

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 сентября впервые совершил визит в Абхазию. В ходе визита состоялась его встреча с президентом республики Асланом Бжанией.