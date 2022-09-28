Правительство США намерено «приветствовать» всех граждан России, решивших покинуть страну на фоне частичного призыва, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Matt H. Wade Белый дом США

«Мы считаем, что независимо от национальности они могут просить убежища в Соединенных Штатах, и их ходатайство будет рассматриваться в каждом случае. Мы приветствуем всех людей, которые ищут убежищf», — сказала Жан-Пьер.

Однако американцы не восприняли данную новость с энтузиазмом, так как многие из них уже страдают от последствий крупнейшего миграционного кризиса на американо-мексиканской границе.

Более того, Белому дому посоветовали перестать преувеличивать проблему уклонения от призыва в России и вспомнить о том, как многие граждане США уезжали в Канаду во времена вьетнамской войны, причем правительство тогда преследовало таких людей по закону.

Свое мнение американские интернет-пользователи выразили под соответствующей публикацией Fox News.

«Об этом много говорят, но люди, кажется, забывают, что сотни тысяч американцев уклонились от призыва во Вьетнам. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что большинство людей все-таки любят свою страну и готовы сражаться, чтобы защитить ее», — пишет euartogullible.

«Джо Байден получил пять отсрочек от призыва из-за детской астмы во время войны во Вьетнаме!» — напоминает Biden’s_Diaper_Is_Full.

«Подождите, не так давно вы говорили, что все русские являются шпионами и их нельзя пускать к нам в страну», — отмечает PurpleLaser.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Путаница

«А, значит теперь мы будет вливать миллионы долларов еще и в беженцев из России? Нет, спасибо», — указывает TravisPatriot.

«А разве мы не преследовали по закону наших мужчин, которые бежали в Канаду во время Вьетнама?» — задает вопрос shorty1nan.

«Конечно, пусть русские приезжают тысячами, пока мы находимся в конфликте с самой Россией», — негодует befiscallysmart.

«Конечно, они приветствуют волну иммигрантов из страны, с которой мы ведем прокси-войну. Конечно, они их приветствуют», — подчеркивает WindMillTilter.

«Байден не может справиться с пограничным кризисом, поэтому он приглашает русских просить убежища в США? Может быть, должна быть одна статья бюджета для просителей убежища, и независимо от того, сколько их приедет, правительство не может выдать больше денег, чем предусмотрено этой татьей?» — предлагает clinocio.

«Разве Джо Байден и Хиллари Клинтон не потратили годы на то, чтобы доказать нам, что русские вступили в сговор в пользу Трампа? Видимо, это была ложь, иначе они бы не приветствовали их», — рассуждает doesntplaywellwithothers.

«Америка настолько коррумпирована, что наше правительство активно и намеренно работает против наших собственных интересов. Мы, вероятно, единственная крупная страна в истории, которая так поступает. Нас захватило собственное правительство. Ничего из того, что правительство продвигает сейчас, не является тем, чего хочет народ», — подчеркивает rwday.

Напомним, что ранее Госдепартамент США призвал находящихся в России спортсменов немедленно покинуть страну.

«Американцы должны немедленно покинуть РФ. Посольство имеет ограниченные возможности помочь им там», — отмечает источник издания.

В США опасаются преследования своих граждан со стороны российских чиновников, подчеркивается в сообщении.