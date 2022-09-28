Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что решение о переформатировании специальной военной операции России на территории бывшей УССР в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

Такой ответ Песков дал на вопрос журналистов о том, будет ли спецоперация переформатирована в контртеррористическую после воссоединения с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь президента отметил, что ему ничего не известно об этом, но если это и произойдёт, то только по указу российского главнокомандующего.

«Ну, ясное дело, что не Пескову такие решения принимать», — подметила Наталья С.

«Это решение принимает Совет безопасности во главе с главой государства», — подчеркнул Alexander M.

Многие пользователи считают, что спецоперация предполагает ограниченный контингент войск, который должен решить определённое количество задач. Контртеррористическая же операция будет предполагать полное и безоговорочное устранение всех угроз без каких-либо компромиссов.

«Контртеррористическая операция? Значит, киевский неонацистский режим будет признан террористическим?» — интересуется пользователь Public Enemy.

Некоторые комментаторы уверены, что именно для борьбы с террористами была объявлена частичная мобилизация в России, поскольку от наших вооружённых сил потребуется намного больше усилий по созданию безопасной зоны для территории Российской Федерации.

«Как только объявят об изменении статуса, считайте, что кирдык нацкам наступит. Ибо речи о переговорах уже не будет, как и об ограниченном контингенте. Сейчас идёт стадия накопления сил, но уже скоро всё это обернётся мощными наступательными действиями», — указывает Владимир Д.

Часть людей посетовала на то, что планы российского руководства добиться от киевского неонацистского режима решения конфликта в дипломатическом поле не увенчались успехом.

«Да уж, понадеялись на переговоры, а в итоге всё дошло до полноценной войны. Разве никто не понимал, что с наркоманами и нацистами на прикормке у США договориться не получится?» — удивляется Никита С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вампир

Нашлись и те, кто уверен, что Россия наступила на знакомые ей грабли, но теперь необходимо сделать так, чтобы последствия прежних ошибок не мешали нашему народу достичь долгожданных, вымученных годами успехов.

«Блин, вот не учатся люди на своих ошибках. Помните, как Российская Федерация пыталась договориться с террористами на Кавказе в ходе Чеченской войны? Чем это всё обернулось? Путину пришлось много сил приложить, чтобы отыграть всё назад и одержать победу. Глава Чечни Рамзан Кадыров может, наверное, подтвердить, что договариваться можно только с такими, как его отец, который принёс чеченцам мир и благополучие вместе с Россией. А вот с такими шайтанами, как Зеленский, даже за стол один садиться нельзя. Это гнилые люди, в них нет чести, нет ответственности за собственные слова. Нужна только победа, наступление до самого конца [бывш. УССР]!» — написал Михаил Е.

Напомним, 28 сентября пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что решение о переформатировании специальной военной операции России на территории бывшей УССР в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину.