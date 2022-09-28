Отказ от ненадёжных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций — это стратегическая задача с точки зрения финансовой, экономической безопасности нашей страны, важная для сохранения и наращивания объёмов внешней торговли, налаживания устойчивых связей с предсказуемыми партнёрами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией, понимают последствия своих решений, говорил президент Владимир Путин на совещании, состоявшемся 14 апреля, на котором обсуждалась текущая ситуация в нефтегазовом секторе, а также поднималась тема долгосрочных планов развития отрасли и подходов к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭК в результате действий недружественных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Речь тогда, напомним, шла о нарушенных логистических цепочках экспортных поставок и, в частности, о принимаемых в этой связи действиях для налаживания транспортных цепочек, в том числе и сокращения возросших расходов на логистику. Обозначив проблему наблюдавшихся сбоев в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов — банки недружественных стран, как сказал президент, задерживают перевод платежей, — Владимир Путин также напомнил, что «уже поставлена задача перевести расчёты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро».

«В целом мы намерены кардинально повысить долю расчётов в национальных валютах в системе внешней торговли. Важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь — подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объёме обменять на российские рубли», — подчеркивал глава российского государства.

Официальное интернет-представительство президента России Совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе (в режиме видеоконференции). 14.04.2022 г.

Расчеты за энергоресурсы, закупаемые недружественными странами, как известно, были переведены в рубли. Что касается расчетов с дружественными странами в целом, то, по словам доцента, эксперта Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука, как пишет сегодня «Эксперт», объем сделок в национальных валютах, в частности, на территории ЕАЭС, в 2022 году вырос до 75%. Из 74% от общего объема расчетов в национальных валютах значительная доля приходится на российский рубль. В августе, как указал эксперт, объем международных расчетов в долларах удалось снизить до 21%. Это, как подчеркнул Корнейчук, произошло за счет формирования самостоятельной валютной зоны, минимально зависимой от доллара и евро, сближения кредитно-денежной политики стран ЕАЭС и уменьшения издержек от конвертации валют для бизнеса.

Перечень валют для взаимной торговли будет расширяться: вопросы об этом рассматривались 25 и 26 августа в Киргизии на заседании Евразийского межправительственного совета. По мнению аналитика, можно ждать и роста доли расчетов в «дружественных валютах», которые будут замещать доллары и евро, и «первым в этом ряду», как сказал Корнейчук, «стоит китайский юань». Развитие расчетов в китайских юанях наиболее очевидной тенденцией на текущий момент считают и аналитики Центробанка. Как сообщается в докладе Банка России «Рынок внебиржевых производных финансовых инструментов», возможно, с течением времени к китайским юаням присоединятся расчеты еще в одной-двух валютах.

Квентин Массейс. Ростовщик с женой. 1514 (фрагмент)

Вместе с тем ЦБ РФ указывает, что сам по себе переход на расчеты в валютах дружественных стран осложняется тем, что валютные рынки этих государств часто менее развиты по сравнению с традиционными рынками в недружественных валютах. Многие валюты являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми. Кроме того, валюты дружественных стран, отмечают авторы доклада, нередко гораздо более волатильны, нежели традиционные валюты, что существенно снижает доверие к таким валютам. Низкие двусторонние внешнеторговые обороты между странами и (или) перекосы в торговле с ними (Россия может только экспортировать товары или услуги в эти страны либо, наоборот, только импортировать их), как подчеркивается в информационно-аналитическом материале Центробанка, еще одна проблема, которая может существенно осложнить переход на расчеты в валютах дружественных стран. Собственно, на этом фоне Банк России и считает наиболее очевидной сегодня тенденцией развитие расчетов в китайских юанях.

Расширение расчетов в национальных валютах сдерживают, по мнению доцента Валерия Корнейчука, такие факторы, как недостаточная сеть корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в национальных валютах, отсутствие возможности обмена финансовой информацией без использования системы SWIFT и межсистемного взаимодействия национальных систем платежных карт государств — членов ЕАЭС, а также отсутствие торгов валютными парами национальных валют ЕАЭС. Курсы национальных валют привязаны к доллару, и переход на расчеты с Россией, подчеркивает аналитик, требует постоянной корректировки их обменного курса с российской валютой из-за волатильности обменного курса, но разрешение указанных проблем позволит наращивать расчеты в альтернативных валютах между участниками ЕАЭС. В конечном итоге именно переход на расчеты в национальных валютах способен снизить экономические и геополитические риски для мировой экономики.

Питер Брейгель Младший. У нотариуса. 1618

Пока же доллар продолжает глобально лихорадить мировую экономику, несмотря на активный процесс дедолларизации. Укрепление доллара, которое происходит сейчас, разгоняет инфляцию в мировом масштабе и провоцирует рост цен на ключевые сырьевые товары в других валютах, отчего страдают прежде всего самые бедные страны — импортеры сырья, заявил агентству Прайм ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин. В принципе всем странам — импортерам сырья приходится тратить на него дополнительные деньги, которые можно было бы инвестировать в развитие, а дополнительный рост и без того высоких расходов на продовольствие, указывает эксперт, чреват серьезными социальными потрясениями.

Повышение ключевой ставки ФРС США не может не затронуть крупнейших товаропроизводителей и экспортеров мирового рынка, производящих расчеты за экспорт своих товаров преимущественно в долларах, заявила сегодня ИА REGNUM профессор департамента «Мировые финансы» финуниверситета при правительстве РФ Галина Бунич. С ростом курса доллара, по словам Сыроваткина, растут и расходы государств на обслуживание номинированных в американской валюте долговых обязательств и корпораций. Сложность и в том, что товары, далеко не все производимые в США, выставляются для продажи в долларах, в том числе продовольствие.

Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век

По словам Бунич, доля доллара в международных расчетах сегодня всё еще значительна — около 40%, а в международных резервах центральных банков — около 50% (против 60% и 70% в начале 2000-х). Денежно-кредитная политика ФРС, как отметила эксперт, может стать причиной глобальной рецессии, особенно для Китая и стран Евросоюза. Если только Китай не будет инициировать дедолларизацию расчетов с импортерами и зарубежными партнерами, а страны Евросоюза не будут оценивать последствия вводимых ими санкций, особенно в отношении энергоносителей из России.