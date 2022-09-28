Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что причиной утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стала не случайность, а преднамеренные действия, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС выразил глубокую обеспокоенность в связи с инцидентами на ветках «Северного потока» и «Северного потока — 2». В первую очередь он отметил, что утечка газа, который вырывается через водяную толщу, негативно сказывается на окружающей среде. Во-вторых, Боррель отметил, что разрушение газопровода затрагивает всех европейцев.

Евродипломат отметил, что не считает события, приведшие к утечке газа, случайностью, но не стал даже заикаться о том, кто это мог устроить. Высока вероятность, что Евросоюз так и оставит эти газопроводы покоиться на морском дне, обвинив в их разрушении некоего кого-то, как это уже было в случае с обстрелами Запорожской атомной электростанции, которые МАГАТЭ и ООН призывали прекратить, не указывая конкретную сторону, к которой они обращаются.

«Что, правда что ли? А я думал, что газопроводы взрываются случайно», — написал Андрей Б.

Многие пользователи удивились сообразительности главы дипломатии Евросоюза, который пришёл к очень разумному и взвешенному выводу.

«Т. е. это всё-таки не касатки? Может быть, Боррель всё-таки рассмотрит киевскую версию, согласно которой Путин лично спустился на батискафе на дно Балтийского моря, чтобы взорвать эти газопроводы? А что, звучит правдоподобно», — пишет Николай К.

«Да ладно? Правда? Интересно, они будут думать, откуда ноги растут? Или Америка никогда у нас ни в чем не виновата?» — интересуется Артур Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Часть людей не сомневается в том, что к взрывам причастны американцы или их марионетки, которым очень выгодно отрезать Евросоюз от российских энергоресурсов.

«Конечно, они действительно не случайны. Над точками, где произошли взрывы, очень долго кружили американские и британские самолёты, а также плавали военные корабли», — указывает Екатерина И.

«М-да. Все понимают, откуда прилетело, но молчат. Вот если бы где-то в Ла-Манше что-то взорвалось, нас обвинили бы в ту же секунду, но тут ведь уже не получится, всем всё очевидно», — отметил Алексей С.

«США совершили теракт на трубопроводе! Америка — угроза №1 для всего человечества и мира!» — считает Viktor S.

«Что сказать, примерно понятно, зачем и почему. Америка вообще всё это затеяла, чтобы под себя Европу подмять. И вот — ещё один шаг отключения Европы от российского газа. А другие трубопроводы идут через [бывш. УССР], а там влияние Америки ещё больше», — подметил Всеслав Е.

Нашлись и те, кто считает, что европейцы отделались малой кровью, ведь США могли бы подчинить их своей воле и более грубыми методами.

«То, что США «спасли» Германию от российского газа, взорвав трубопроводы, — это немцы ещё легко отделались. Вспомните, как американцы «спасли» Японию от того, чтобы быть захваченной советскими войсками, взорвав атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки. Ну а немцам остаётся только платить, контракт-то заключён. Берёшь, не берёшь — плати», — написал Сергей Г.

Напомним, 28 сентября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о том, что причиной утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стала не случайность, а преднамеренные действия.